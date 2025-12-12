السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

13 نزالاً تختتم بطولة العالم للملاكمة في دبي

13 نزالاً تختتم بطولة العالم للملاكمة في دبي
12 ديسمبر 2025 16:20

 
دبي (الاتحاد)

 

أخبار ذات صلة
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة

تُختتم ليلة السبت على استاد سوق دبي الحرة للتنس في دبي، منافسات «النسخة 23» لبطولة العالم للملاكمة للنخبة الرجال «الإمارات 2025»، بإقامة 13 نزالاً نهائياً في الحدث الأكبر من نوعه تاريخياً، والذي يقام بإشراف الاتحاد الدولي للملاكمة، وبجوائز غير مسبوقة تبلغ 8 ملايين دولار.
ويسبق النزالات النهائية احتضان دبي اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للملاكمة، ظهر السبت، بمشاركة ممثلي الاتحادات الـ118 المشاركة في بطولة العالم.
وتنطلق بعد ذلك النزالات بعد أيام متواصلة من إقامة تصفيات الأدوار التأهيلية، حيث يقام 13 نزالاً على الميداليات الذهبية، بدءاً من وزن تحت الذبابة (46–48 كيلوجراماً)، وصولًا إلى الوزن فوق الثقيل (+92 كيلوجراماً)، حيث يتنافس أفضل الملاكمين في البطولة لحسم الألقاب العالمية.
وتجمع النزالات، في وزن تحت الذبابة (46–48 كيلوجراماً) الروسي خودويان إدموند ضد محمدوف سبحان من أذربيجان، وفي وزن الذبابة (48–51 كيلوجراماً)، الأوزبكي دوستوماتوف حسنباي مع الروسي باتالييف باير، وفي وزن الديك (51–54 كيلوجراماً) الروسي روجوزين فياتشيسلاف مع الكازاخستاني بيبوسينوف ساكن، وفي وزن الريشة (54–57 كيلوجراماً) الكازاخستاني أسيلكولوف أورازبيك مع الطاجيكي رحيموف خسرافخور، وفي الوزن الخفيف (57–60 كيلوجراماً) الأوزبكي خالوكوف عبد الملك مع الروسي شومكوف فسيفولود، وفي الوزن الخفيف المتوسط (60–63.5 كيلوجراماً) ليفازا عمر من قيرغيزستان مع الروسي بوبوف إيليا، وفي الوزن المتوسط (63.5–67 كيلوجراماً) الأوزبكي موديينخوجاييف أسدخوجة مع الروسي كول يفجيني، وفي الوزن المتوسط الخفيف (67–71 كيلوجراماً) الروسي كولدينكوف سيرغي مع الكازاخستاني جوسوبوف أبلايخان، وفي الوزن المتوسط (71–75 كيلوجراماً) الكازخستاني أككاليليف صابر جان مع الروسي موتسالغوف إسماعيل، وفي الوزن تحت الثقيل (75–80 كيلوجراماً) الأوزبكي عمّتالييف جاوخير مع الروسي بيجاموف جامبولات، وفي وزن الكروزر (80–86 كيلوجراماً) الروسي أتاييف شربتدين مع البيلاروسي ألفيوراو أليكسي، وفي الوزن الثقيل (86–92 كيلوجراماً) الأوزبكي خابولايف تورابيك مع الروسي غادجيماجوميدوف مسلم، وفي الوزن فوق الثقيل (+92 كيلوجراماً) الأوزبكي مخانوف أرمان مع الروسي سوروف دافيد.
تشهد هذه الأمسية تتويج 13 بطلاً عالمياً جديداً، حيث يتنافس الملاكمون على الميداليات الذهبية، والنقاط التصنيفية الدولية، وكتابة أسمائهم في تاريخ الملاكمة العالمية. وتضم النزالات نخبة من أصحاب الميداليات الأولمبية والمصنفين الأوائل، ما يعد الجماهير بليلة استثنائية من القوة والمهارة الفنية.

الإمارات
دبي
الملاكمة
سوق دبي
سوق دبي الحرة
آخر الأخبار
كافالييرز يعود بـ «دونوفان 48»
الرياضة
كافالييرز يعود بـ «دونوفان 48»
اليوم 13:50
ليس صلاح فقط.. «5 نجوم» يتراجعون في المستوى بعد «عقود التجديد»!
الرياضة
ليس صلاح فقط.. «5 نجوم» يتراجعون في المستوى بعد «عقود التجديد»!
اليوم 13:48
فوضى عارمة ومقاعد ممزقة.. جماهير الهند تُلقي مقذوفات بعد زيارة ميسي!
فوضى عارمة ومقاعد ممزقة.. جماهير الهند تُلقي مقذوفات بعد زيارة ميسي!
اليوم 13:22
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
علوم الدار
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
اليوم 12:53
«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة
الرياضة
«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة
اليوم 12:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©