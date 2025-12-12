13 نزالاً تختتم بطولة العالم للملاكمة في دبي



دبي (الاتحاد)

تُختتم ليلة السبت على استاد سوق دبي الحرة للتنس في دبي، منافسات «النسخة 23» لبطولة العالم للملاكمة للنخبة الرجال «الإمارات 2025»، بإقامة 13 نزالاً نهائياً في الحدث الأكبر من نوعه تاريخياً، والذي يقام بإشراف الاتحاد الدولي للملاكمة، وبجوائز غير مسبوقة تبلغ 8 ملايين دولار.

ويسبق النزالات النهائية احتضان دبي اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للملاكمة، ظهر السبت، بمشاركة ممثلي الاتحادات الـ118 المشاركة في بطولة العالم.

وتنطلق بعد ذلك النزالات بعد أيام متواصلة من إقامة تصفيات الأدوار التأهيلية، حيث يقام 13 نزالاً على الميداليات الذهبية، بدءاً من وزن تحت الذبابة (46–48 كيلوجراماً)، وصولًا إلى الوزن فوق الثقيل (+92 كيلوجراماً)، حيث يتنافس أفضل الملاكمين في البطولة لحسم الألقاب العالمية.

وتجمع النزالات، في وزن تحت الذبابة (46–48 كيلوجراماً) الروسي خودويان إدموند ضد محمدوف سبحان من أذربيجان، وفي وزن الذبابة (48–51 كيلوجراماً)، الأوزبكي دوستوماتوف حسنباي مع الروسي باتالييف باير، وفي وزن الديك (51–54 كيلوجراماً) الروسي روجوزين فياتشيسلاف مع الكازاخستاني بيبوسينوف ساكن، وفي وزن الريشة (54–57 كيلوجراماً) الكازاخستاني أسيلكولوف أورازبيك مع الطاجيكي رحيموف خسرافخور، وفي الوزن الخفيف (57–60 كيلوجراماً) الأوزبكي خالوكوف عبد الملك مع الروسي شومكوف فسيفولود، وفي الوزن الخفيف المتوسط (60–63.5 كيلوجراماً) ليفازا عمر من قيرغيزستان مع الروسي بوبوف إيليا، وفي الوزن المتوسط (63.5–67 كيلوجراماً) الأوزبكي موديينخوجاييف أسدخوجة مع الروسي كول يفجيني، وفي الوزن المتوسط الخفيف (67–71 كيلوجراماً) الروسي كولدينكوف سيرغي مع الكازاخستاني جوسوبوف أبلايخان، وفي الوزن المتوسط (71–75 كيلوجراماً) الكازخستاني أككاليليف صابر جان مع الروسي موتسالغوف إسماعيل، وفي الوزن تحت الثقيل (75–80 كيلوجراماً) الأوزبكي عمّتالييف جاوخير مع الروسي بيجاموف جامبولات، وفي وزن الكروزر (80–86 كيلوجراماً) الروسي أتاييف شربتدين مع البيلاروسي ألفيوراو أليكسي، وفي الوزن الثقيل (86–92 كيلوجراماً) الأوزبكي خابولايف تورابيك مع الروسي غادجيماجوميدوف مسلم، وفي الوزن فوق الثقيل (+92 كيلوجراماً) الأوزبكي مخانوف أرمان مع الروسي سوروف دافيد.

تشهد هذه الأمسية تتويج 13 بطلاً عالمياً جديداً، حيث يتنافس الملاكمون على الميداليات الذهبية، والنقاط التصنيفية الدولية، وكتابة أسمائهم في تاريخ الملاكمة العالمية. وتضم النزالات نخبة من أصحاب الميداليات الأولمبية والمصنفين الأوائل، ما يعد الجماهير بليلة استثنائية من القوة والمهارة الفنية.