انتصارات رائعة للإمارات في مونديال الريشة الطائرة



علي معالي (أبوظبي)



بدأ منتخب الإمارات منافسات كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق بانتصارات رائعة على مستوى الرجال والسيدات خلال اليوم الأول للمنافسات، في البطولة المقامة على شاطئ خورفكان في الشارقة، حيث شهد اليوم الأول إقامة 24 مباراة في ثلاثي الرجال والسيدات، بمشاركة 12 دولة، بإجمالي 96 لاعباً ولاعبة، وخاض منتخبنا سواء الرجال أو السيدات أكثر من مباراة.

في فئة الرجال، فاز منتخبنا على إندونيسيا 3-2، ومصر على أذربيجان 3-1، وهونج كونج أستراليا 3-0، وألمانيا على هولندا 3-1، ثم الإمارات على البرازيل 3-2، وبلغاريا على أذربيجان 3-0، ونيجيريا أستراليا 3-0، والصين على هولندا 3-2، والبرازيل على إندونيسيا 3-2، ثم مصر بلغاريا 3-0، وهونج كونج الصين على نيجيريا 3-1، والصين على ألمانيا 3-0.

وفي فئة السيدات، فاز منتخبنا على ألمانيا 3-2، وهونج كونج على استراليا 3-0، ثم كرر منتخبنا الفوز الثاني على ألمانيا 3-2، والصين على أستراليا 3-0، ثم فوز ثالث لمنتخبنا على نيجيريا 3-0، والبرازيل على هولندا 3-0، وبلغاريا على أذربيجان 3-1، وهونج كونج الصين على الصين 3-2، وألمانيا على نيجيريا 3-2، والبرازيل على إندونيسيا 3-1، ومصر على بلغاريا 3-0، واندونيسيا على هولندا 3-1، ومصر على أذربيجان 3-0.

تابع المباريات عبد الملك جاني، رئيس اللجنة المنظمة ونورة الجسمي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وسالم المزروعي، نائب رئيس الاتحاد، والمنسق العام للبطولة، وبخيت سعيد القرص، مدير البطولة.