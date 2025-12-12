السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

انتصارات رائعة للإمارات في مونديال الريشة الطائرة

انتصارات رائعة للإمارات في مونديال الريشة الطائرة
12 ديسمبر 2025 18:58

 
علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة


بدأ منتخب الإمارات منافسات كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق بانتصارات رائعة على مستوى الرجال والسيدات خلال اليوم الأول للمنافسات، في البطولة المقامة على شاطئ خورفكان في الشارقة، حيث شهد اليوم الأول إقامة 24 مباراة في ثلاثي الرجال والسيدات، بمشاركة 12 دولة، بإجمالي 96 لاعباً ولاعبة، وخاض منتخبنا سواء الرجال أو السيدات أكثر من مباراة.
في فئة الرجال، فاز منتخبنا على إندونيسيا 3-2، ومصر على أذربيجان 3-1، وهونج كونج أستراليا 3-0، وألمانيا على هولندا 3-1، ثم الإمارات على البرازيل 3-2، وبلغاريا على أذربيجان 3-0، ونيجيريا أستراليا 3-0، والصين على هولندا 3-2، والبرازيل على إندونيسيا 3-2، ثم مصر بلغاريا 3-0، وهونج كونج الصين على نيجيريا 3-1، والصين على ألمانيا 3-0.
وفي فئة السيدات، فاز منتخبنا على ألمانيا 3-2، وهونج كونج على استراليا 3-0، ثم كرر منتخبنا الفوز الثاني على ألمانيا 3-2، والصين على أستراليا 3-0، ثم فوز ثالث لمنتخبنا على نيجيريا 3-0، والبرازيل على هولندا 3-0، وبلغاريا على أذربيجان 3-1، وهونج كونج الصين على الصين 3-2، وألمانيا على نيجيريا 3-2، والبرازيل على إندونيسيا 3-1، ومصر على بلغاريا 3-0، واندونيسيا على هولندا 3-1، ومصر على أذربيجان 3-0.
تابع المباريات عبد الملك جاني، رئيس اللجنة المنظمة ونورة الجسمي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وسالم المزروعي، نائب رئيس الاتحاد، والمنسق العام للبطولة، وبخيت سعيد القرص، مدير البطولة.

الإمارات
الشارقة
خورفكان
الريشة
الريشة الطائرة
آخر الأخبار
كافالييرز يعود بـ «دونوفان 48»
الرياضة
كافالييرز يعود بـ «دونوفان 48»
اليوم 13:50
ليس صلاح فقط.. «5 نجوم» يتراجعون في المستوى بعد «عقود التجديد»!
الرياضة
ليس صلاح فقط.. «5 نجوم» يتراجعون في المستوى بعد «عقود التجديد»!
اليوم 13:48
فوضى عارمة ومقاعد ممزقة.. جماهير الهند تُلقي مقذوفات بعد زيارة ميسي!
فوضى عارمة ومقاعد ممزقة.. جماهير الهند تُلقي مقذوفات بعد زيارة ميسي!
اليوم 13:22
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
علوم الدار
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
اليوم 12:53
«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة
الرياضة
«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة
اليوم 12:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©