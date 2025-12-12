السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

كلينسمان: منتخب إنجلترا لديه «خوف فطري» من الفوز بالألقاب الكبرى!

كلينسمان: منتخب إنجلترا لديه «خوف فطري» من الفوز بالألقاب الكبرى!
12 ديسمبر 2025 19:01

 
لندن (د ب أ)

قال يورجن كلينسمان، نجم ومدرب المنتخب الألماني السابق، إن المنتخب الإنجليزي لديه خوف فطري من الفوز بالألقاب الكبرى.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن المدرب السابق جاريث ساوثجيت، قاد الفريق في نهائيين متتاليين لبطولة أمم أوروبا، حيث كان الفريق قريباً من الفوز باللقب في 2021 و2024، لكنه خسر في النهائي أمام إيطاليا وإسبانيا على الترتيب.
وكان المنتخب الإنجليزي قريباً من الفوز في بعض اللحظات بالمباراتين، لكن كلينسمان قال إن الفريق لديه تراجع فطري على أرض الملعب في تلك الفترات.
وأضاف في تصريحات خلال لقاء معه بمدونة صوتية (بودكاست): «هناك شيء ما يحدث في اللحظات الحاسمة، مثل مباراتي نهائي أمم أوروبا، هذا يجعلهم يخافون من أنفسهم، لأنه بمجرد اقترابهم من الفوز في النهائي يقول لهم عقلهم، لا لا يمكننا فعل ذلك».
وأوضح كلينسمان: «أنهم يتقدمون ويتراجعون للدفاع بدلاً من حسم المباراة وتسجيل هدف آخر».

 

منتخب إنجلترا
يورجن كلينسمان
كأس أمم أوروبا
أيطاليا
إسبانيا
