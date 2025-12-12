أرتيتا: أرسنال لا يفكر في بيع مهاجمه

لندن (د ب أ)



قال الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، إنه لا يفكر في بيع المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، مؤكداً أنه سيظل في صفوف الفريق، ويمكنه المشاركة كأساسي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن جيسوس شارك للمرة الأولى مع أرسنال بديلاً في الشوط الثاني من المباراة التي فاز بها الفريق على كلوب بروج البلجيكي 3- صفر يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد غيابه لمدة 11 شهراً.

وسوف يضيف المهاجم الدولي البرازيلي البالغ من العمر 28 عاماً، قوة لهجوم أرتيتا، لكن يتبقى 18 شهراً فقط على عقده الحالي مع الفريق.

ورغم ذلك، وفي حديثه قبل مواجهة وولفرهامبتون، السبت بالدوري الإنجليزي، قال أرتيتا: «لا لا أفكر في بيعه، خاصة في الموقف الحالي الذي نمر به».

وأضاف: «جابرييل لديه الكثير ليقدمه للفريق، وأثبت ذلك منذ الدقيقة الأولى لدى السماح له بالعودة للمشاركة في المباريات، لقد بذل جهداً كبيراً للعودة إلى مركزه وهو يركز الآن على أن يكون معنا».

ولدى سؤال أرتيتا عن مدى إمكانية مشاركة جيسوس أساسياً في مركز قلب الهجوم، أجاب المدرب الإسباني: «نعم لاعب يملك إمكانياته يمكنه منحنا الكثير، أنه يحاول ويهدف لذلك في الوقت الحالي».

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.