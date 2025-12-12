بايرن ميونيخ يجدد عقد الطاقم المساعد لكومباني



ميونيخ (د ب أ)



جدد نادي بايرن ميونيخ الألماني عقود ثلاثة من المدربين المساعدين، بالإضافة إلى مدرب حراس المرمى حتى عام 2029، وذلك بعد تجديد عقد البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب الفريق، حتى ذلك الحين أيضاً.

وكان كومباني، الذي تولى تدريب الفريق في عام 2024، جدد عقده في أكتوبر الماضي.

وقال بايرن، إن المدربين المساعدين ريني ماريتش وآرون دانكس وفلوربرت نجالولا سيمددون عقودهم حتى عام 2029 أيضاً إلى جانب مدرب الحراس مايكل ريشنر. وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة النادي لشؤون الرياضة: «نحن سعداء لأنه بعد تجديد عقد فينسنت كومباني، تمكنا أيضاً من تجديد عقود فريقه المساعد».

وأضاف: «بوجود هذه المجموعة المميزة من المدربين، نتطلع إلى مواصلة طريقنا وأن نواجه تحديات المستقبل معاً».

وكان كومباني وجهازه الفني حققا لقب الدوري الألماني الموسم الماضي.

ويتصدر فريق بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني بفارق ثماني نقاط في الموسم الحالي، كما وصل الفريق إلى دور الثمانية ببطولة كأس ألمانيا واقترب من الوصول إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا بشكل مباشر.

وحقق الفريق 21 فوزا من 23 خاضها في جميع البطولات هذا الموسم، وأضاع الفريق نقاطه في مباراتين فقط حيث خسر أمام أرسنال الإنجليزي في دوري الأبطال وتعادل مع يونيون برلين في الدوري الألماني.