يورتشيتش: بيراميدز متحمس لمواجهة فلامنجو في كأس القارات

القاهرة (د ب أ)



أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز المصري، أنه متحمس لمواجهة فلامنجو البرازيلي، السبت، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس القارات للأندية، والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة في ملعب «أحمد بن علي».

وقال يورتشيتش في مؤتمر صحفي، إنه فخور بشدة لما وصل إليه فريقه وتواجده في قبل نهائي بطولة عملاقة بحجم كأس القارات للأندية، وأن بيراميدز حديث العهد في التأسيس ووجوده في تلك البطولة ومواجهة أحد عمالقة الكرة في العالم فلامنجو، لهو أمر يدعو للفخر الشديد والرغبة في مواصلة هذا الإنجاز حتى النهاية، حسب قوله. وأضاف أنه يعرف فريق فلامنجو جيداً، كما أنه حرص على مشاهدته من أرض الملعب في مواجهة كروز أزول المكسيكي في المباراة الماضية ضمن منافسات البطولة، مشيراً إلى وجود لاعبين أصحاب إمكانات كبيرة للغاية.

لكن المدرب الكرواتي أعرب عن ثقته في لاعبيه، مؤكداً أن بيراميدز لم يحصل على لقب دوري أبطال أفريقيا من فراغ، وأن ذلك جاء نتيجة العمل الكبير الذي قدمه الفريق واللاعبين طوال الموسم الماضي والحالي.

وأوضح أن هناك عدد من الغيابات لأسباب مختلفة داخل فريقه، لكنه أكد أن بيراميدز دائماً ما يمر بتلك الظروف ورغم ذلك نجح في مواصلة مسيرته بكل قوة.

وحول أهمية المباراة قال يورتشيتش: «لقاء فلامنجو بالفعل مهم لتاريخ النادي ولكن في كل حال تبقى مباراة صن داونز هي الأهم في تاريخ النادي لأنها توجت بيراميدز بلقب أفريقيا وكانت سبباً في الأساس لوصول الفريق هنا إلى قطر».

وكان فلامنجو، بطل أميركا الجنوبية، تغلب على كروز أزول المكسيكي، بطل أميركا الشمالية 2-1 في الدور الثاني، ليتأهل لمواجهة بيراميدز، بطل أفريقيا والذي تغلب في الدور ذاته على أهلي جدة السعودي 3-1 وسيتأهل الفائز من مواجهة بيراميدز وفلامنجو إلى المباراة النهائية لمواجهة باريس سان جيرمان بطل أوروبا، حيث ستقام المباراة على ملعب «أحمد بن علي» يوم الأربعاء المقبل.