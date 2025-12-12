السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

يورتشيتش: بيراميدز متحمس لمواجهة فلامنجو في كأس القارات

يورتشيتش: بيراميدز متحمس لمواجهة فلامنجو في كأس القارات
12 ديسمبر 2025 19:09

القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ليس صلاح فقط.. «5 نجوم» يتراجعون في المستوى بعد «عقود التجديد»!
صدمة في منتخب الأردن.. إصابة النعيمات بقطع في الرباط الصليبي


أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز المصري، أنه متحمس لمواجهة فلامنجو البرازيلي، السبت، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس القارات للأندية، والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة في ملعب «أحمد بن علي».
وقال يورتشيتش في مؤتمر صحفي، إنه فخور بشدة لما وصل إليه فريقه وتواجده في قبل نهائي بطولة عملاقة بحجم كأس القارات للأندية، وأن بيراميدز حديث العهد في التأسيس ووجوده في تلك البطولة ومواجهة أحد عمالقة الكرة في العالم فلامنجو، لهو أمر يدعو للفخر الشديد والرغبة في مواصلة هذا الإنجاز حتى النهاية، حسب قوله. وأضاف أنه يعرف فريق فلامنجو جيداً، كما أنه حرص على مشاهدته من أرض الملعب في مواجهة كروز أزول المكسيكي في المباراة الماضية ضمن منافسات البطولة، مشيراً إلى وجود لاعبين أصحاب إمكانات كبيرة للغاية.
لكن المدرب الكرواتي أعرب عن ثقته في لاعبيه، مؤكداً أن بيراميدز لم يحصل على لقب دوري أبطال أفريقيا من فراغ، وأن ذلك جاء نتيجة العمل الكبير الذي قدمه الفريق واللاعبين طوال الموسم الماضي والحالي.
وأوضح أن هناك عدد من الغيابات لأسباب مختلفة داخل فريقه، لكنه أكد أن بيراميدز دائماً ما يمر بتلك الظروف ورغم ذلك نجح في مواصلة مسيرته بكل قوة.
وحول أهمية المباراة قال يورتشيتش: «لقاء فلامنجو بالفعل مهم لتاريخ النادي ولكن في كل حال تبقى مباراة صن داونز هي الأهم في تاريخ النادي لأنها توجت بيراميدز بلقب أفريقيا وكانت سبباً في الأساس لوصول الفريق هنا إلى قطر».
وكان فلامنجو، بطل أميركا الجنوبية، تغلب على كروز أزول المكسيكي، بطل أميركا الشمالية 2-1 في الدور الثاني، ليتأهل لمواجهة بيراميدز، بطل أفريقيا والذي تغلب في الدور ذاته على أهلي جدة السعودي 3-1 وسيتأهل الفائز من مواجهة بيراميدز وفلامنجو إلى المباراة النهائية لمواجهة باريس سان جيرمان بطل أوروبا، حيث ستقام المباراة على ملعب «أحمد بن علي» يوم الأربعاء المقبل.

 

مصر
قطر
الدوحة
كأس القارات
بيراميدز
البرازيل
فلامنجو
آخر الأخبار
كافالييرز يعود بـ «دونوفان 48»
الرياضة
كافالييرز يعود بـ «دونوفان 48»
اليوم 13:50
ليس صلاح فقط.. «5 نجوم» يتراجعون في المستوى بعد «عقود التجديد»!
الرياضة
ليس صلاح فقط.. «5 نجوم» يتراجعون في المستوى بعد «عقود التجديد»!
اليوم 13:48
فوضى عارمة ومقاعد ممزقة.. جماهير الهند تُلقي مقذوفات بعد زيارة ميسي!
فوضى عارمة ومقاعد ممزقة.. جماهير الهند تُلقي مقذوفات بعد زيارة ميسي!
اليوم 13:22
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
علوم الدار
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
اليوم 12:53
«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة
الرياضة
«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة
اليوم 12:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©