مونيتسي مستاء بعد استبعاده من تشكيلة زيمبابوي بكأس أفريقيا



لندن (رويترز)



أعرب لاعب الوسط مارشال مونيتسي عن أسفه لاستبعاده من تشكيلة منتخب زيمبابوي لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، قائلاً إن القرار كان متسرعاً.

وسبق لمونيتسي أن ارتدى شارة القيادة، وكان ركيزة أساسية خلال السنوات القليلة الماضية، لكنه استُبعد من التشكيلة التي أُعلنت الخميس بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق في مواجهة ولفرهامبتون ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الشهر.

وكتب مونيتسي (29 عاماً) على وسائل التواصل الاجتماعي «لقد تعرضت لإصابة مؤخراً، لكن ناديي، ولفرهامبتون، تواصل مع الاتحاد وأخبرهم أنني أتعافى بشكل جيد، بل وعرض الدعم الطبي لضمان مشاركتي في كأس الأمم الأفريقية، للأسف، لم أتلق أي اتصال لاحق، واتُخذت القرارات دون وضوح؛ (بناء على) مجرد تكهنات، ورغم شعوري بالألم، فإن دعمي الثابت للمنتخب الوطني لا يزال قوياً، أحترم قرارات المدرب وأقف إلى جانب اللاعبين بكل إخلاص».

وتلعب زيمبابوي في المجموعة الثانية في البطولة التي تقام في المغرب، والتي تضم مصر وأنجولا وجنوب أفريقيا.