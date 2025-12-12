تحدي دبي للياقة يسجّل رقماً قياسياً في أعداد المشاركين



دبي (وام)



اختتم تحدي دبي للياقة 2025، المبادرة التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إحدى أكثر دوراته شمولاً حتى الآن، بتسجيل رقم قياسي تجاوز 3 ملايين مشارك، في تأكيد جديد على أن دبي ماضية بثبات نحو تحقيق رؤيتها لتصبح واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً وحيوية على مستوى العالم.

وتماشياً مع توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، شهدت الدورة التاسعة لتحدي دبي للياقة تجسيد شعار «ابحث عن تحدّيك» طوال نوفمبر، حيث مكّنت هذه المبادرة سكان وزوار دبي من معرفة طرقهم المثالية لتحقيق أهداف 30×30 والتي تتمثل في ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً لمدة 30 يوماً متتالياً، حيث لاقى الشعار صدى واسعاً في مختلف أنحاء المدينة، ليحوّل دبي إلى ساحة رياضية مفتوحة في الهواء الطلق، يجد فيها الجميع بمختلف أعمارهم وقدراتهم ومستويات لياقتهم، النشاط الذي يلائمهم ويحفّزهم.

وجاءت الأرقام لتؤكد هذه المكانة، حيث استقطب تحدي دبي للدراجات الهوائية، برعاية «دي بي ورلد»، رقماً قياسياً بلغ 40327 مشاركاً، فيما حقق تحدي دبي للجري برعاية «ماي دبي» إنجازاً غير مسبوق بأكثر من 307000 مشارك، بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 307% مقارنة بأول دوراته في العام 2019، ليرسّخ مكانته أكبر سباق جري مجتمعي مجاني في العالم. أما تحدي دبي للتجديف، برعاية «هيئة الطرق والمواصلات بدبي»، فعاد هذا العام ببرنامج موسّع على مدى يومين استجابةً للإقبال المتزايد، فيما شهدت فعالية دبي يوجا الافتتاحية ختاماً مثالياً للشهر بجلسة يوجا جماعية عند الغروب.

وقال سعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «تعكس الأرقام القياسية التي شهدناها خلال تحدي دبي للياقة 2025 القوة الاستثنائية لشعار «ابحث عن تحدّيك»، وفي عام المجتمع في الإمارات، جسّدت الدورة التاسعة ما نسعى إليه، مدينة تجمع بين اللياقة والترابط المجتمعي، وتتيح للجميع اكتشاف النشاط الذي يلهمهم، من أبطال العالم مثل روري ماكلروي وروبرتو كارلوس إلى العائلات التي أكملت أول مسار لمسافة 5 كيلومترات، وجد أكثر من 3 ملايين مشارك تحدّيهم هذا الشهر، وتؤكد هذه المشاركة الواسعة التقدم المستمر نحو رؤية دبي لتكون واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً وحيوية».

من جهته، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «كان شهراً استثنائياً بكل المقاييس، وأثبت تحدي دبي للياقة 2025 أنه عند دعوة الجمهور للبحث عن تحدّيهم، وتوفير بنية تحتية متطورة، واستضافة أسماء رياضية عالمية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، فإنهم يقبلون ويشاركون بشغف كبير، وتثبت الأرقام القياسية التي سجلتها الفعاليات الرئيسة مع مشاركة 40327 درّاجاً، وأكثر من 307000 عدّاء، وإجمالي عدد المشاركين الذي بلغ أكثر من 3 ملايين، على التفاعل الكبير مع رؤية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في جعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً، لافتاً على انه في الوقت الذي نتطلع فيه للدورة العاشرة في عام 2026، فإننا نواصل التزامنا بمساعدة السكان والزوار في العثور على تحدّيهم واعتماد عادات صحية مستدامة».