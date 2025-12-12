الأردن يتخطى العراق ويضرب موعداً مع السعودية في نصف نهائي كأس العرب



الدوحة (د ب أ)



بلغ المنتخب الأردني الدور قبل النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حالياً في قطر، وذلك بعد فوزه على نظيره العراقي 1- صفر، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة.

وسجل علي علوان، الذي انفرد بترتيب هدافي البطولة برصيد أربعة أهداف، هدف المباراة الوحيد للمنتخب الأردني من ضربة جزاء في الدقيقة 41.

وعانى المنتخب الأردني من تعرض مهاجمه يزن النعيمات للإصابة في الدقيقة 15 وخروجه بديلاً، لكنه نجح في تدارك الأمر، والفوز والتأهل إلى نصف النهائي.

وسيواجه المنتخب الأردني في الدور نصف النهائي، نظيره السعودي يوم الاثنين المقبل، والذي تأهل بدوره إلى المربع الذهبي بعد فوزه على فلسطين 2-1 الخميس في دور الثمانية.