الرياضة

بالمر وفوفانا جاهزان للمشاركة مع تشيلسي أمام إيفرتون

بالمر وفوفانا جاهزان للمشاركة مع تشيلسي أمام إيفرتون
12 ديسمبر 2025 21:04

 
لندن (رويترز)

قال إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي إن كول بالمر وويسلي فوفانا سيكونان متاحين للمشاركة مع الفريق، عندما يستضيف إيفرتون السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن ليام ديلاب سيغيب لفترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع بسبب إصابة في الكتف.
ويسعى تشيلسي، الذي يبحث عن فوزه الأول في الدوري منذ مباراته خارج ملعبه أمام بيرنلي، للتعافي من خسارته في منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا، إذ اضطر قلب الدفاع فوفانا إلى الخروج بسبب إصابة في العين.
واستٌبعد لاعب الوسط الهجومي بالمر، الذي عاد مؤخرا من غياب دام لستة أسابيع بسبب مشكلات في الفخذ وكسر في إصبع القدم، من رحلة أتالانتا كجزء من عملية التعافي.
وقال ماريسكا «بالمر بخير، حالته أفضل، وهو متاح حالياً، أنهى أمس الجلسة التدريبية بشعور متباين، لكن بشكل عام هو على ما يرام، ويسلي بخير. أنهى الحصة التدريبية أمس».
وقال ماريسكا إن المهاجم ديلاب، الذي أصيب في كتفه خلال التعادل السلبي أمام بورنموث يوم السبت الماضي، يحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي.
وأضاف «قد يستغرق الأمر أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة أسابيع، لا نعرف بالضبط عدد الأيام التي يحتاجها».
ويكافح تشيلسي، الذي لم يحقق أي فوز في آخر أربع مباريات، لاستعادة مستواه السابق هذا الموسم، حين فاز في تسع من أصل 11 مباراة في جميع المسابقات بين أواخر سبتمبر ونوفمبر، بما في ذلك الفوز 3-صفر على برشلونة.
وقال ماريسكا إن الثبات في المستوى هو «الهدف التالي» لتشيلسي إذ يحتل المركز الخامس في الدوري.
وأضاف «كيف نفعل ذلك؟، الفارق بين مباراة وأخرى بالدوري أسبوع واحد وليس وقتاً طويلاً، لكن بالتأكيد عندما يحدث شيء ما، تكون في المباراة التالية أكثر استعداداً ويمكنك تجنب ذلك، بالنظر إلى كوننا بشر، من المستحيل أن تكون على نفس المستوى طوال الموسم، لكننا بحاجة إلى أن نتعلم أشياء للمستقبل».

