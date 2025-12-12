1000 سباح في بطولة أبوظبي الدولية

أبوظبي (وام)



انطلقت في المسبح الأولمبي بمدينة محمد بن زايد منافسات بطولة أبوظبي الدولية للسباحة 2025 التي تقام بمشاركة قياسية تتجاوز 1000 سباح وسباحة يمثلون أكثر من 30 دولة، وتستمر منافستها حتى الأحد المقبل.

شهد انطلاق البطولة حميد الهوتي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، وأعضاء مجلس إدارة النادي، وعمرو بدوي، المدير الرياضي بالنادي، وتامر عز الدين الدسوقي، عضو لجنة المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، ومحمد الزعابي من إدارة فعاليات الشركاء في مجلس أبوظبي الرياضي.

وشهدت منافسات اليوم الأول إقامة سباقات متنوعة أقيمت على 3 فترات، بمشاركة سباحين يمثلون 20 فريقاً للمرة الأولى من خارج الدولة.

وأكد سعادة حميد الهوتي أن حضور هذا العدد من السباحين والسباحات في منافسات البطولة يؤكد أهميتها، كونها إحدى أهم البطولات التي اعتمدتها لجنة المواهب الرياضية، وهو ما يعكس البعد الكبير لهذا الحدث.

وأضاف:«نعمل مع وزارة الرياضة لاختيار اللاعبين الموهوبين لدعم المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، ونثمن في الوقت نفسه دعم مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات للرياضات المائية لإنجاح الحدث الدولي».

