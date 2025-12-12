جمال السلامي: الأردن يكتب سطراً جديداً



الدوحة (د ب أ)



أبدى المغربي جمال السلامي، المدير الفني للمنتخب الأردني، سعادته بفوز فريقه على العراق، وتأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب المقامة حالياً في قطر.

وقال السلامي بعد المباراة، إن فريقه كتب سطراً جديداً في تاريخ الكرة الأردنية بالوصول إلى المربع الذهبي للبطولة المقامة في قطر، لكنه أبدى حزنه لإصابة يزن النعيمات، مهاجم الفريق، في الشوط الأول.

وكان النعيمات قد خرج بديلاً في الدقيقة 15 بعد تعرضه للإصابة، ليتم استبداله بعودة الفاخوري، فيما تبقى من أحداث المباراة.

وشدد السلامي على ضرورة توحد الفريق خلف هدف واحد والمقاومة حتى النهاية، وتقديم أداء جيد رغم النقص المهم في صفوف الفريق.

وأوضح المدرب المغربي أن يزن النعيمات واحد من اللاعبين الذين تحضر الجماهير من أجل مشاهدتهم، موجهاً الشكر لجميع اللاعبين بعد الفوز والتأهل.

وكشف السلامي عن توتر اللاعبين بين شوطي المباراة بسبب إصابة النعيمات، مشيراً إلى أن اللاعبين شعروا بحالة من الخوف لكنهم تماسكوا على أرض الملعب حتى النهاية.

وتحدث السلامي عن المباراة المقبلة قبل النهائي أمام السعودية، حيث اعترف بصعوبة المهمة، خاصة وأنها أمام فريق يدربه الفرنسي هيرفي رينارد الذي يرى أنه صاحب الفضل في الحالة التي وصل إليها في عالم التدريب حالياً.