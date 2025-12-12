مدرب توتنهام يشعر بالملل من تكرار هذا السؤال!



لندن (د ب أ)



يشعر الدنماركي توماس فرانك مدرب توتنهام الإنجليزي، بالملل من تكرار السؤال حول جاهزية مهاجمه دومينيك سولانكي، والغائب منذ فترة للإصابة، لكنه يأمل في أن يزف أنباء سارة بشأنه قريباً.

وظلت مسألة لياقة سولانكي محور حديث رئيسي في المؤتمرات الصحفية التي يعقدها فرانك هذا الموسم، حيث كان المهاجم الذي تبلغ قيمة عقده 65 مليون جنيه إسترليني (87 مليون دولار)، لعب 3 مباريات فقط.

وتسببت إصابة في الكاحل تعرض لها في فترة ما قبل بداية الموسم، في أن يغيب سولانكي المهاجم الإنجليزي الدولي عن الفريق منذ مباراة مانشستر سيتي يوم 23 أغسطس، بعدما خضع لجراحة بسيطة في الأول من أكتوبر، لكي يسرع من عملية التعافي.

وقبل مواجهة توتنهام أمام نوتنجهام فورست يوم الأحد على ملعب الأخير، عاد فرانك للحديث عن مهاجمه الذي نشر صوره عبر إنستجرام، مصحوبة برمز الساعة الزجاجية، في إشارة إلى قرب عودته.

وقال مدرب توتنهام: «نعم أعتقد أن هذا خبر جيد عندما ينشر شيئاً مثل هذا».

وأضاف: «كما قلت بشأن دومينيك، إنها إصابة تلقاها في يوليو الماضي، وظلت تؤرقه لفترة، أفضل بدلاً من أقول إنه سيعود قريبا، أن أقول إنه يتدرب معنا بشكل كامل وأصبح جاهزاً للمشاركة، هذا عندما أقول شيئاً بخصوصه».

وتابع في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «آمل أن تكون هناك الكثير من الصور له في التدريبات، هذه رسالتي بشأنه».

وعندما تم الضغط أكثر على فرانك بشأن سولانكي نظراً لقلة المعلومات بشأنه في الأسابيع الأخيرة، قدم عدداً من الإجابات المهذبة المختصرة، والتي أكدت أن سولانكي «28 عاماً» يتدرب بشكل فردي وعاد إلى أرض الملعب.

وتم الضغط على المدرب أكثر ليقول ما إذا كان اللاعب تدرب بالكرة بعد، ليبتسم فرانك قائلاً: «أنا سعيد بالإجابة على كل هذه الأسئلة، لكنني فقط أشعر بالملل، لأننا يجب أن نتحدث عن مباراة نوتنجهام فورست، فهذا أكثر أهمية».