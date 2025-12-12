المرضي: الأردن عينه على نهائي كأس العرب



الدوحة (د ب أ)



هنأ محمود المرضي، قائد المنتخب الأردني، جماهير بلاده بالتأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر، بعد الفوز على العراق 1 - صفر،، في دور الثمانية بالبطولة.

وقال المرضي عقب المباراة، إنه يهنئ الجماهير على الفوز بمباراة كانت صعبة خاصة، بعد إصابة نجم الفريق يزن النعيمات، وخروجه في الشوط الأول.

أضاف أن اللاعبين عاشوا لحظات من التوتر بين شوطي المباراة، لكنهم تعاهدوا على تقديم كل ما لديهم في المباراة من أجل الفوز والتأهل لمواجهة السعودية في قبل النهائي.

وأشاد المرضي بالمنتخب العراقي مؤكداً أنه كان خصماً قوياً، وهدد مرمى الأردن كثيراً خلال المباراة وقام بالضغط بشكل جيد.

من جانبه قال علي علوان، مهاجم الفريق، إن المباراة كانت صعبة وجاءت إصابة يزن النعيمات لتزيدها صعوبة.

وأوضح أن فريقه يخوض كل مباراة على حدة ويقدم كل ما لديه بغض النظر عن هوية المنافس، مشيراً إلى أن الفريق سيبذل قصارى جهده في مواجهة السعودية بقبل النهائي.

وتأهل المنتخب الأردني لمواجهة السعودية في قبل النهائي، حيث كان الأخير قد تأهل لقبل النهائي بعد فوزه على فلسطين 2-1، ضمن منافسات دور الثمانية.