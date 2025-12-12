السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

المرضي: الأردن عينه على نهائي كأس العرب

المرضي: الأردن عينه على نهائي كأس العرب
12 ديسمبر 2025 22:25

 
الدوحة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الرئيس العراقي السابق برهم صالح رئيساً لمفوضية اللاجئين
صدمة في منتخب الأردن.. إصابة النعيمات بقطع في الرباط الصليبي


هنأ محمود المرضي، قائد المنتخب الأردني، جماهير بلاده بالتأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر، بعد الفوز على العراق 1 - صفر،، في دور الثمانية بالبطولة.
وقال المرضي عقب المباراة، إنه يهنئ الجماهير على الفوز بمباراة كانت صعبة خاصة، بعد إصابة نجم الفريق يزن النعيمات، وخروجه في الشوط الأول.
أضاف أن اللاعبين عاشوا لحظات من التوتر بين شوطي المباراة، لكنهم تعاهدوا على تقديم كل ما لديهم في المباراة من أجل الفوز والتأهل لمواجهة السعودية في قبل النهائي.
وأشاد المرضي بالمنتخب العراقي مؤكداً أنه كان خصماً قوياً، وهدد مرمى الأردن كثيراً خلال المباراة وقام بالضغط بشكل جيد.
من جانبه قال علي علوان، مهاجم الفريق، إن المباراة كانت صعبة وجاءت إصابة يزن النعيمات لتزيدها صعوبة.
وأوضح أن فريقه يخوض كل مباراة على حدة ويقدم كل ما لديه بغض النظر عن هوية المنافس، مشيراً إلى أن الفريق سيبذل قصارى جهده في مواجهة السعودية بقبل النهائي.
وتأهل المنتخب الأردني لمواجهة السعودية في قبل النهائي، حيث كان الأخير قد تأهل لقبل النهائي بعد فوزه على فلسطين 2-1، ضمن منافسات دور الثمانية.

 

كأس العرب
قطر
الأردن
العراق
السعودية
آخر الأخبار
كافالييرز يعود بـ «دونوفان 48»
الرياضة
كافالييرز يعود بـ «دونوفان 48»
اليوم 13:50
ليس صلاح فقط.. «5 نجوم» يتراجعون في المستوى بعد «عقود التجديد»!
الرياضة
ليس صلاح فقط.. «5 نجوم» يتراجعون في المستوى بعد «عقود التجديد»!
اليوم 13:48
فوضى عارمة ومقاعد ممزقة.. جماهير الهند تُلقي مقذوفات بعد زيارة ميسي!
فوضى عارمة ومقاعد ممزقة.. جماهير الهند تُلقي مقذوفات بعد زيارة ميسي!
اليوم 13:22
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
علوم الدار
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
اليوم 12:53
«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة
الرياضة
«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة
اليوم 12:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©