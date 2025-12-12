السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس «أبوظبي الإسلامي» تترقب اكتمال «مشهد النهائي»

كأس «أبوظبي الإسلامي» تترقب اكتمال «مشهد النهائي»
13 ديسمبر 2025 01:52

مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة
نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري والمزروعي في العين

تترقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، اليوم، اكتمال مشهد المباراة النهائية، وذلك مع إقامة إياب نصف النهائي، حيث يلتقي العين مع النصر على استاد هزاع بن زايد، والوحدة مع الجزيرة «حامل اللقب» على استاد آل نهيان.
وقطع العين والوحدة خطوة كبيرة لبلوغ المباراة الختامية، بعد فوزهما في لقاء الذهاب بالنتيجة ذاتها «3-0»، ما يعني أن النصر والجزيرة يحتاجان إلى عودة كبيرة لمخالفة التوقعات.
وفي حال صعود «الزعيم» و«العنابي»، فإنهما يكرران النهائي الذي جمعهما الموسم قبل الماضي، وحقق الوحدة الفوز، كما سبق أن التقيا في النسخة الأولى من المسابقة عام 2009، وجاء الفوز من نصيب العين في ذلك الوقت. وتعاني الفرق الأربعة من بعض الغيابات، بسبب مشاركة لاعبين مع منتخباتهم في كأس العرب، إلا أن الأسماء المتاحة كفيلة بتقديم مباراتين من «العيار الثقيل»، وتبقي الاحتمالات كافة مفتوحة حتى «الرمق الأخير».

كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
العين
النصر
الوحدة
الجزيرة
آخر الأخبار
كافالييرز يعود بـ «دونوفان 48»
الرياضة
كافالييرز يعود بـ «دونوفان 48»
اليوم 13:50
ليس صلاح فقط.. «5 نجوم» يتراجعون في المستوى بعد «عقود التجديد»!
الرياضة
ليس صلاح فقط.. «5 نجوم» يتراجعون في المستوى بعد «عقود التجديد»!
اليوم 13:48
فوضى عارمة ومقاعد ممزقة.. جماهير الهند تُلقي مقذوفات بعد زيارة ميسي!
فوضى عارمة ومقاعد ممزقة.. جماهير الهند تُلقي مقذوفات بعد زيارة ميسي!
اليوم 13:22
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
علوم الدار
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
اليوم 12:53
«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة
الرياضة
«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة
اليوم 12:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©