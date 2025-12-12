كأس «أبوظبي الإسلامي» تترقب اكتمال «مشهد النهائي»

مراد المصري (أبوظبي)

تترقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، اليوم، اكتمال مشهد المباراة النهائية، وذلك مع إقامة إياب نصف النهائي، حيث يلتقي العين مع النصر على استاد هزاع بن زايد، والوحدة مع الجزيرة «حامل اللقب» على استاد آل نهيان.

وقطع العين والوحدة خطوة كبيرة لبلوغ المباراة الختامية، بعد فوزهما في لقاء الذهاب بالنتيجة ذاتها «3-0»، ما يعني أن النصر والجزيرة يحتاجان إلى عودة كبيرة لمخالفة التوقعات.

وفي حال صعود «الزعيم» و«العنابي»، فإنهما يكرران النهائي الذي جمعهما الموسم قبل الماضي، وحقق الوحدة الفوز، كما سبق أن التقيا في النسخة الأولى من المسابقة عام 2009، وجاء الفوز من نصيب العين في ذلك الوقت. وتعاني الفرق الأربعة من بعض الغيابات، بسبب مشاركة لاعبين مع منتخباتهم في كأس العرب، إلا أن الأسماء المتاحة كفيلة بتقديم مباراتين من «العيار الثقيل»، وتبقي الاحتمالات كافة مفتوحة حتى «الرمق الأخير».