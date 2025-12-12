السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عاجل.. منتخبنا يقصي حامل اللقب ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب

عاجل.. منتخبنا يقصي حامل اللقب ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب
13 ديسمبر 2025 00:29

 

معتز الشامي (أبوظبي)
أقصى منتخبنا الوطني لكرة القدم، الجزائر «حامل اللقب» من ربع نهائي كأس العرب لكرة القدم، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل 1-1، ليضرب «الأبيض» موعداً مع المغرب في نصف نهائي البطولة يوم الاثنين المقبل.
وتألق حمد المقبالي «الحارس العملاق» في الذود عن مرمى منتخبنا، ونجح في التصدي لركلتي جزاء، ليسهم في صعود «الأبيض» إلى «مربع الذهب».
ودخل منتخبنا الشوط الأول بانضباط تكتيكي واضح، مع اعتماد المدرب كوزمين على الضغط العالي، منذ الدقائق الأولى، بهدف تعطيل عملية البناء من الخلف لدى المنافس، وكما فرض إيقاعه المبكر على اللقاء، وأسفر ذلك عن سيطرة على وسط الملعب، وأظهر «الأبيض» أفضلية واضحة، ولم يسمح لـ «محاربي الصحراء» بتهديد المرمى.
وكاد منتخبنا أن يفتتح التسجيل مبكراً، بعدما تلقى نيكولاس خيمينيز تمريرة بينية رائعة من يحيى الغساني، إلا أن تسديدته ذهبت بعيدة عن المرمى، ومع مرور الوقت، فرض «الأبيض» أفضليته التكتيكية في وسط الملعب، مستفيداً من الانتشار الجيد والتحولات السريعة عبر الأطراف، مقابل تكتل دفاعي جزائري منظم أسهم في الحد من خطورة محاولات منتخبنا.
وشهدت الدقيقة 15 حصول منتخب الجزائر على ضربة حرة، حولها المدافع أشرف عبادة برأسه داخل الشباك، قبل أن يتدخل الحكم أدهم مخادمة، ويلغي الهدف للتسلل. 
ورغم ندرة التسديدات على المرمى، إلا أن الشوط الأول شهد صراعاً تكتيكياً، وقبل نهاية الشوط، عادت تقنية «الفار» للتدخل في الدقيقة 44، عندما استقبل عادل بولبينة تمريرة طولية من الجبهة اليسرى، توغل بها داخل المنطقة، وسدد في الشباك، وتم إلغاء الهدف للتسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسط تفوق تكتيكي لـ «الأبيض».
وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب الجزائري في تسجيل هدف الافتتاح الأول في الدقيقة 46 من تسديدة قوية تصدى لها المقبالي، لتعود الكرة إلى عادل بولبينة الذي أودعها الشباك.
ورفع منتخبنا من نسق الأداء، وظهر أكثر جرأة هجومياً، ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب رغم التأخر في النتيجة، لكن المنتخب الجزائري فرض سياجاً دفاعياً من وسط الملعب، وواصل منتخبنا الضغط عبر يحيى الغساني الذي راوغ بمهارة، ولعب كرة داخل المنطقة لتجد رأس كايو لوكاس الذي هيأها إلى برونو أوليفيرا الذي نجح في الهروب من الرقابة داخل المنطقة، ليودعها الشباك معلناً التعادل في الدقيقة 64.
وفرض منتخبنا أسلوبه على مجريات اللعب، ومالت له الأفضلية، ولكن دون ترجمة حقيقية مع عدم احتساب الحكم أدهم مخادمة لضربة جزاء صحيحة لمنتخبنا في نهاية الشوط، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.
وفي الشوطين الإضافيين، انحصر اللعب في وسط الملعب، كما غابت الخطورة الحقيقية على مرمى المنتخبين، باستثناء بعض المحاولات الفردية والتسديدات من خارج المنطقة، التي تصدى حمد المقالي لإحداها في الدقيقة 120، وقالت ركلات الترجيح كلمتها، بفوز منتخبنا وتألق حمد المقبالي في التصدي لركلتي جزاء من ياسين بنزية وخاسف نوفل.

 

 

 

أخبار ذات صلة
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة
  • عاجل.. منتخبنا يقصي حامل اللقب ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب
    عاجل.. منتخبنا يقصي حامل اللقب ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب

 

 

 

 

 

 

  •  

 

  • عاجل.. منتخبنا يقصي حامل اللقب ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب
     

    كوزمين: واجهنا منتخباً قوياً ونسعى لمواصلة التحدي للنهاية

    الدوحة (د ب أ)
    قال الروماني كوزمين أولاريو مدرب منتخب الإمارات، إن فريقه واجه منافسا قويا ويمتلك جودة كبيرة، وهو المنتخب الجزائري، لكنه استطاع أن يفوز ويتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم.
    وأقصى المنتخب الإماراتي، حامل لقب البطولة مساء امس الجمعة، بعدما تغلب عليه بنتيجة 7 / 6 بركلات الترجيح بعد التعادل 1 / 1 في الوقتين الأصلي والإضافي، ليتأهل عن دور الثمانية، ويصعد لمواجهة المغرب في الدور نصف النهائي من البطولة المقامة في قطر.
    وقال كوزمين: «تجاوزنا منتخبا قويا ولديه جودة كبيرة في لاعبيه، أشكر اللاعبين وأهنئهم على هذا التأهل». وتابع: «أتمنى أن نواصل رحلتنا للنهاية في هذه البطولة، لقد تأهلنا وهذا هو الأكثر أهمية».
    وسئل المدرب الروماني عما إذا كان قد توقع الوصول لهذه المرحلة من البطولة قبل انطلاقها ليرد قائلا: «ولم لا، لقد قدمنا أداء كبيرا ضد الأردن، والآن ظهرنا بمستوى جيد، وأظهرنا أننا منتخب جيد، وأتمنى أن نواصل ذلك».


     
     
    مدرب الجزائر: محبطون للخروج من كأس العرب
    دبي (الاتحاد)
      أكد مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر، إنه يشعر بالإحباط للفشل في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم، بالخسارة أمام الإمارات.
    وقال بوقرة عقب المباراة: «محبطون للغاية بسبب جماهيرنا التي جاءت من أماكن بعيدة، كنا نريد أن نسعدهم لكن هذه هي كرة القدم.» وأضاف: «المباراة بدأت كأي مواجهة في دور الثمانية، وبالتأكيد كان يمكننا أن نقدم ما هو أفضل».
    وتابع بوقرة: «ذهبنا إلى ركلات الترجيح، وكما تعلمون الركلات الترجيحية مثل ضربات الحظ، لكن الحمد لله على كل حال، كان لدينا العديد من الإصابات والكثير من اللاعبين الذين يشعرون بالإجهاد، سنواصل المضي قدما مستقبلا».



 

الإمارات
منتخب الإمارات
الأبيض
منتخب الجزائر
كأس العرب
آخر الأخبار
كافالييرز يعود بـ «دونوفان 48»
الرياضة
كافالييرز يعود بـ «دونوفان 48»
اليوم 13:50
ليس صلاح فقط.. «5 نجوم» يتراجعون في المستوى بعد «عقود التجديد»!
الرياضة
ليس صلاح فقط.. «5 نجوم» يتراجعون في المستوى بعد «عقود التجديد»!
اليوم 13:48
فوضى عارمة ومقاعد ممزقة.. جماهير الهند تُلقي مقذوفات بعد زيارة ميسي!
فوضى عارمة ومقاعد ممزقة.. جماهير الهند تُلقي مقذوفات بعد زيارة ميسي!
اليوم 13:22
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
علوم الدار
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
اليوم 12:53
«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة
الرياضة
«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة
اليوم 12:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©