صدمة في منتخب الأردن.. إصابة النعيمات بقطع في الرباط الصليبي



الدوحة (أ ف ب)



تعرض مهاجم الأردن يزن النعيمات لإصابة بالغة في مباراة منتخب بلاده أمام العراق في ربع نهائي كأس العرب في كرة القدم على ملعب المدينة التعليمية في الريان، تهدد مشاركته في مونديال 2026 الصيف المقبل.

وكتب الاتحاد الأردني في تقريره على موقعه الرسمي أن «الفحوصات الطبية والصور الشعاعية التي خضع لها اللاعب يزن النعيمات عقب انتهاء اللقاء، أظهرت تعرضه لقطع بالرباط الصليبي الأمامي».

وأصيب النعيمات في الدقيقة السابعة وتحامل على نفسه، وعاد إلى الميدان، بعدما تلقى العلاج خارجه، لكنه اضطر إلى ترك مكانه إلى عودة الفاخوري في الدقيقة 13، بعدما شعر بآلام عقب ارتقائه خلال وقوفه في الحائط البشري، إثر ركلة حرة للعراق، وخرج من الملعب على نقالة.

وأكد مدير الإعلام في الاتحاد الأردني أحمد أبو زيد لوكالة فرانس برس إصابة النعيمات بقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى.

وتشكل إصابة النعيمات الذي خاض 70 مباراة دولية سجل خلالها 26 هدفاً، ضربة موجعة لمنتخب «النشامى»، كونها ستبعده عن الملاعب فترة طويلة، في وقت سيشارك فيه الأردن في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، حيث أوقعته القرعة في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين حاملة اللقب والجزائر والنمسا.

وبدا التأثر واضحاً على المدرب المغربي للأردن جمال السلامي عقب الفوز على العراق (1-0) وبلوغه نصف النهائي.

قال السلامي مذرفاً الدموع «إنها ليست دموع الفرحة بالتأهل، إنها دموع فوز بلا طعم»، في إشارة إلى الإصابة المبكرة للمهاجم النعيمات الذي يدافع عن ألوان فريق العربي القطري.

وأضاف السلامي في مؤتمر صحفي «خلقت (الإصابة) توتراً كبيراً في صفوف النشامى وفقدنا قيمته في المباراة».

ويعتبر النعيمات أحد ابرز لاعبي منتخب الأردن، إلى جانب مهاجم رين الفرنسي موسى التعمري، ولعب دوراً بارزاً في تأهل النشامى للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم، والحصول على وصافة كأس آسيا 2023 أمام المنتخب القطري.

وحظي النعيمات في الآونة الأخيرة باهتمام الأهلي بطل الدوري المصري بخدماته.

وضرب الأردن موعداً في نصف النهائي مع السعودية الاثنين المقبل.

ويعتبر المنتخب الأردني الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في أربع مباريات في البطولة حتى الآن.