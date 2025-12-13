جيرونا يُعمق جراح سوسيداد في «الليجا»

مدريد (أ ف ب)



عمَّق جيرونا جراح مضيفه ريال سوسيداد، عندما تغلب عليه 2-1، في افتتاح المرحلة السادسة عشرة ضمن بطولة إسبانيا لكرة القدم.

واستهل الفريق الباسكي المباراة بأفضل طريقة ممكنة، عندما افتتح التسجيل عبر البرتغالي جونسالو جيديش في الدقيقة 35، ولكن الضيف الكاتالوني قلب الطاولة في الشوط الثاني بـ سثنائية» لمهاجمه الأوكراني فيكتور تسيجانكوك في الدقيقتين 76، إثر تمريرة من الدولي المغربي عز الدين أوناحي، و84 بتمريرة من أليكس مورينو.

وهو الفوز الثالث لجيرونا فقط هذا الموسم، والأول بعد تعادلين وخسارة، ورفع رصيده إلى 15 نقطة، وارتقى إلى المركز السابع عشر.

في المقابل، مني ريال سوسيداد بخسارته الثالثة توالياً، والثامنة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات أتلتيكو مدريد مع فالنسيا، وريال مايوركا مع إلتشي، وبرشلونة مع أوساسونا، وخيتافي مع إسبانيول.

ويلتقي الأحد إشبيلية مع ريال أوفييدو، وسلتا فيجو مع أتلتيك بلباو، وليفانتي مع فياريال، وألافيس مع ريال مدريد، على أن تختتم المرحلة الاثنين بلقاء رايو فايكانو مع ريال