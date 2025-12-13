لايبزج يرفض مزاحمة بايرن ميونيخ في «البوندسليجا»!

برلين (رويترز)



تعثر لايبزج صاحب المركز الثاني، بالخسارة 3-1 أمام أونيون برلين، وهي الهزيمة الثالثة له في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هذا الموسم، وأضاع فرصة تقليص الفارق مع المتصدر بايرن ميونيخ.

وظل لايبزي برصيد 29 نقطة، متأخراً بثماني نقاط عن بايرن ميونيخ الذي يمكنه توسيع الفارق، في حال فوزه على أرضه أمام ماينز متذيل الترتيب الأحد، في الوقت الذي سيحل فيه بروسيا دورتموند، صاحب المركز الثالث برصيد 28 نقطة، ضيفاً على فرايبورج.

لم يجد لايبزج موطئ قدم له في الشوط الأول، وحصل أونيون على أفضل فرصة في نهاية الشوط الأول، عندما مرت تسديدة يانيك هابيرر بركبته بجوار المرمى بقليل.

لكن أوليفر بيرك لم يخطئ، حيث أطلق تسديدة بقدمه اليسرى في الزاوية العليا للمرمى، ما جعل الحارس بيتر جولاتشي يقف بلا حراك في الدقيقة 57، ليضع أصحاب الأرض في المقدمة.

وتمكن تيديام جوميس لاعب لايبزج، الذي شارك منذ الدقيقة 59، من معادلة النتيجة للضيوف بعد دقيقة واحدة، مسجلاً الهدف بتسديدة أرضية قوية.

لكن فرحة فريقه لم تدم سوى ثلاث دقائق، حيث عاد أونيون للتقدم بضربة رأس من إلياس أنساه من مسافة قريبة، وحسم تيم سكارك فوز الفريق المضيف في الوقت بدل الضائع، ليرفع رصيد أونيون إلى 18 نقطة في المركز الثامن.