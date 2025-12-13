مدرب برشلونة يطعن قلب تير شتيجن!

برشلونة (د ب أ)



يملك الألماني مارك-أندريه تير شتيجن حارس برشلونة أملاً ضعيفاً، من أجل الحصول على دقائق لعب مع برشلونة عقب عودته من الإصابة، حسبما أوضح مواطنه ومدربه هانزي فليك.

ويغيب تير شتيجن عن برشلونة منذ 4 أشهر، بسبب خضوعه لجراحة في الظهر، بينما اعتمد الفريق على الوافد الجديد خوان جارسيا، ليكون الحارس الأول للفريق.

وتم الاستعانة بالبولندي فويتشك تشيزني عندما غاب جارسيا للإصابة في وقت سابق هذا الموسم.

وقال فليك للصحفيين في مؤتمر تقديمي لمواجهة أوساسونا التي تقام السبت: «خوان هو الحارس رقم واحد لدينا، ليس هناك المزيد».

وأضاف المدرب الألماني أنه لن يحدد حارساً ثانياً وآخر ثالثاً، ولكنه فقط يعين الحارس الأول، فيما يعتقد فليك بشدة أنه لن يغير خوان الذي يقوم بعمل رائع للغاية.

وقال فليك أنه ناقش هذا الأمر مع مواطنه تير شتيجن، حيث قال: «هذه وظيفتي، لكن ما حدث يظل بيننا».

وأشارت تقارير أن برشلونة البطل ومتصدر الدوري الإسباني، يريد بيع تير شتيجن «33 عاماً» من أجل توفير راتبه المرتفع.

ويتعين على تير شتيجن أن يحصل على دقائق لعب، إذا ما أراد أن يكون الخيار الأول لحراسة مرمى منتخب ألمانيا في كأس العالم 2026، حسبما أكد المدرب يوليان ناجلسمان.

وكان أوليفر بومان حارس هوفنهايم، هو الحارس الأساسي لألمانيا في مشوار تصفيات كأس العالم، والتي غاب عنها تير شتيجن بسبب العملية التي أجراها في الصيف.