الرياضة

صلاح يعود إلى ليفربول قبل «بحث المستقبل»!

صلاح يعود إلى ليفربول قبل «بحث المستقبل»!
13 ديسمبر 2025 09:59

لندن (د ب أ)

تحدثت تقارير صحفية عن عودة مرتقبة للمصري محمد صلاح نجم ليفربول إلى قائمة فريقه لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وكان صلاح خرج من قائمة فريقه للمرة الأولى ضد إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، وذلك في أعقاب تصريحاته الغاضبة عن وضعيته في الفريق، بعد التعادل 3 - 3 مع ليدز يونايتد.
وقال صلاح «33 عاماً»، والذي بقي احتياطياً في مباراة ليدز يونايتد، إنه يشعر بأن هناك من يريد «إلقاءه تحت الحافلة»، في إشارة إلى علاقة مع مدربه الهولندي أرني سلوت.
وعلى الرغم من ذلك، فإن صلاح سيكون ضمن قائمة فريقه لمباراة السبت أمام برايتون، حسبما أفادت مصادر لشبكة «إي إس بي إن»، وذلك قبل سفره للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، بينما سيكون مستقبل المهاجم المصري محل نقاش في الأسابيع المقبلة.
وتشير التكهنات إلى أن لقاء برايتون قد يكون الأخير لصلاح مع ليفربول، قبل الانضمام لمنتخب مصر، في ظل اهتمام سعودي بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، حال لم يتوصل اللاعب إلى حل مع سلوت وإدارة ليفربول.

