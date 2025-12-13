«دبي للسلة» يُطيح بايرن ميونيخ في «اليوروليج»



دبي (وام)



واصل نادي دبي لكرة السلة سلسلة انتصاراته على ملعبه في الدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليج»، بعدما تغلب على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني 89-88، في المباراة التي أقيمت على صالة «كوكاكولا أرينا» بدبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

وتمكن نادي دبي من قلب تأخره في الثواني الأخيرة إلى فوز مثير بفارق نقطة واحدة، رافعاً رصيده إلى 7 انتصارات، ومحافظاً على سجله المميز على أرضه هذا الموسم.

وبرز مكينلي رايت نجم دبي في اللقاء وقاد فريقه إلى الفوز، باعتباره أكثر اللاعبين تسجيلاً للنقاط «22 نقطة»، و7 تمريرات حاسمة.

