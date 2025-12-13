الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«دبي للسلة» يُطيح بايرن ميونيخ في «اليوروليج»

13 ديسمبر 2025 10:04

 
دبي (وام)

واصل نادي دبي لكرة السلة سلسلة انتصاراته على ملعبه في الدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليج»، بعدما تغلب على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني 89-88، في المباراة التي أقيمت على صالة «كوكاكولا أرينا» بدبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.
وتمكن نادي دبي من قلب تأخره في الثواني الأخيرة إلى فوز مثير بفارق نقطة واحدة، رافعاً رصيده إلى 7 انتصارات، ومحافظاً على سجله المميز على أرضه هذا الموسم.
وبرز مكينلي رايت نجم دبي في اللقاء وقاد فريقه إلى الفوز، باعتباره أكثر اللاعبين تسجيلاً للنقاط «22 نقطة»، و7 تمريرات حاسمة.
 

الإمارات
دبي
كرة السلة
بايرن ميونيخ
