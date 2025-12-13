104 خيول تخوض تحدي «السباق السادس» في «مضمار أبوظبي»



عصام السيد (أبوظبي)



يُنظم مضمار أبوظبي للسباق، الأحد، السباق السادس ضمن أجندة الموسم، بمشاركة 104 من نخبة الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تتنافس على مدى 7 أشواط، ورصد للفائزين جوائز تبلغ 466 ألف درهم.

ويأتي السباق بعد النجاح الكبير الذي حققه النادي في تنظيم أمسية سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً، وتنافساً مثيراً في الأشواط السبعة، التي جاءت غنية بحضورها الرفيع وجوائزها القيمة.

وخُصص الشوط الأول للخيول العربية تكافؤ في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 2400 متر، على لقب ماجستيك ديزرت كلاسيك وجوائزه 66 ألف درهم.

وسيكون الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، وجوائزه 66 ألف درهم، مسرحاً لسباق المهرات العربية الأصيلة المبتدئة في سن ثلاث سنوات فقط، على لقب رايزنج فاكون.

وتتنافس الأمهار العربية الأصيلة «إنتاج الإمارات» في سن ثلاث سنوات فقط، في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر على لقب رايزنج شامبيون ستيكس، وجوائزه 66 ألف درهم.

وخُصص الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، على لقب تحدي ليجاسي، وجوائزه 66 ألف درهم، للخيول العربية الأصيلة من إنتاج الإمارات في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ».

وخُصص الشوط الخامس لمسافة 1600 متر لكأس الوثبة ستاليونز للإسطبلات الخاصة، وجوائزه 70 ألف درهم، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ».

ويجتذب الشوط السادس لمسافة 1600متر، نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، تتنافس على لقب شامبيون كويست، وجوائزه 66 ألف درهم.

وتتنافس نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة في الشوط السابع لمسافة 1400 متر على لقب فاكتوري لاب للتكافؤ، وجوائزه 66 ألف درهم.