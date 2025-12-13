«يطارد» يحصد لقب «نايا» في «مضمار ميدان»



عصام السيد (دبي)



قدم «ديفون آيلاند»، ممثل جودلفين، عرضاً رائعاً في الشوط الثامن، فيما حصد الجواد «يطارد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب سباق السرعة لمسافة 1200 متر، الذي أقيم ضمن فعاليات الأمسية الرابعة من كرنفال سباقات دبي، التي ينظمها نادي دبي لسباق الخيل بمضمار ميدان بجوائز 1.9 مليون درهم برعاية نخيل، وبمشاركة 112 خيلاً في 9 أشواط مثيرة على الأرضيتين العشبية والرملية، وخُصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، ما عدا الشوط الأول الذي خُصص للخيول العربية الأصيلة.

وأظهر «ديفون آيلاند» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة جيمس دويل، مهارته الفائقة، حين فاز بلقب سباق كومو ريسدينسيس للخيول المهجنة الأصيلة «حسب العمر والنتائج»، في الشوط الثامن لمسافة 1600 متر «رملي»، وجائزته 210 آلاف درهم.

ورغم غيابه عن السباقات لمدة 300 يوم، تمكن «يطارد» من حسم لقب نايا ريزدنسيز في الشوط السابع للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، لمسافة السرعة 1200 متر «عشبي»، وجائزته 190 ألف درهم.

واستهل «وزير» لإسطبل أجمل بإشراف مصبح المهيري وقيادة تاج أوشي، الفوز بسباق كأس مجاني ستيكس المُخصص للخيول العربية الأصيلة الفئة الثانية، لمسافة 1900 متر «رملي»، وجائزته 300 ألف درهم.

وفاز «سيلفر سورد» لمارتنيز ريسنج بإشراف ديلان كونها وقيادة جورج وود، بلقب برج شاطئ النخيل للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ، في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر «عشبى»، وجائزته 190 ألف درهم.

ومنح «مزاحم» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي بإشراف بوبات سيمار «الثنائية» للفارس تاج أوشي، حين فاز بلقب سباق بالم سنترال للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة في الشوط الثالث لمسافة السرعة 1200 متر «رملي»، وجائزته 165 ألف درهم.

وحصد «باور أوف باور» لمالكه أبوبكر قدورا بإشراف بوبات سيمار «ثنائية» وقيادة سيلفستر دي سوسا، لقب سباق جبل على بالم في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر «عشبي» للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة، وجائزته 165 ألف درهم.

وانتزع «زاندفورت» بقيادة ريتشارد مولن «الثنائية» لمالكه أبوبكر قدورا، والثلاثية «هاتريك» للمدرب بوبات سيمار، لقب سباق كأس نخيل للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر «رملي»، وجائزته 250 ألف درهم.

وتُوج «دروز جولد» لـ «آر آر آر للسباقات» بإشراف بوبات سيمار «رباعية» وقيادة تاج أوشي «ثلاثية» بلقب كأس جزر دبي «قوائم»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ في الشوط السادس لمسافة السرعة 1200 متر على الأرضية الرملية، وجائزته 300 ألف درهم.

ونال «نيتيف أميركا» لوذنان للسباقات بإشراف حمد الجهيني وقيادة جيمس دويل «ثنائية»، لقب سباق جميرا بالم للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ» في الشوط التاسع والختامي لمسافة 1600 متر «عشبي»، وجائزته 190 ألف درهم.