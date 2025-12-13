الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإمارات ترفع الحصاد إلى 8 ميداليات في «آسيوية الشباب»

13 ديسمبر 2025 11:46

 
دبي (الاتحاد)

رفع منتخب أصحاب الهمم رصيده إلى 8 ميداليات «ذهبية وفضية و6 برونزيات»، في اليوم قبل الأخير للألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب، بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة من 35 دولة.
ونجح حميد البلوشي في الحصول على ذهبية «رمي القرص» وفضية «الصولجان»، بعد تألقه في المسابقتين، فيما نال مطر الكتبي برونزية «الصولجان»، وتمكن منصور علي القصاب في مشاركته الأولى من حصد برونزية «رفعات القوة» وزن 80 كجم، فيما ذهب المركز الأول والميدالية الذهبية إلى الأوزبكي ألبيك فاركودوف، وتبعه الماليزي أحمد ويني وصيفاً.
وفاز عبدالله الجيلاني ببرونزية «رفعات القوة» وزن 97 كجم، وحصلت السباحة على برونزيتين عن طريق يوسف المرر ومحسن الجابري في 400 متر حرة، وكان ثاني الشحي فاز بأول ميدالية لمنتخبنا في الدورة من خلال «كرة الطاولة».
وفي كرة السلة على الكراسي المتحركة «رجال»، فازت إيران بالذهبية، واليابان بالفضية، وتايلاند بالبرونزية.
وشارك الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية، والبارالمبية السعودية، في تتويج أبطال ألعاب القوى بنادي دبي لأصحاب الهمم.

 

