رد عاجل من «عائلة أنييلي»: يوفنتوس ليس للبيع



ميلانو (رويترز)



قالت مصادر مقربة من شركة إكسور القابضة التابعة لعائلة أنييلي إن العائلة لا تنوي بيع نادي يوفنتوس إلى مجموعة تيثر للعملات المشفرة أو أي جهة أخرى، وذلك بعد أن قدمت تيثر عرضاً لشراء أنجح نادٍ لكرة القدم في تاريخ إيطاليا.

وقالت مجموعة تيثر إنها قدمت عرضاً نقدياً بالكامل إلى الشركة القابضة لعائلة أنييلي لشراء كامل حصتها في يوفنتوس.

وقال مصدر منفصل إن المجموعة عرضت على إكسور 2.66 يورو للسهم الواحد، مما يقدر قيمة يوفنتوس بأكثر من مليار يورو بقليل «1.17 مليار دولار».

ويمثل السعر المعروض أكثر بنسبة 21 بالمئة على سعر إغلاق سهم يوفنتوس أمس البالغ 2.19 يورو.

ولم يحقق يوفنتوس ربحاً صافياً سنوياً منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وانخفضت أسهمه بنسبة 27 بالمئة هذا العام حتى الآن.

وكانت تيثر، التي أصدرت عملة (يو.إس.دي.تي) المستقرة المدعومة بالدولار، استحوذت على حصة تتجاوز 10 في المئة بالنادي هذا العام.

وقالت تيثر في بيان صحفي إن العرض يتمثل في الاستحواذ على حصة شركة إكسور القابضة في يوفنتوس والتي تمثل 65.4 في المئة.

وأضافت أنها ستطرح عرض شراء لأسهم يوفنتوس المتبقية بالسعر نفسه الذي عُرض على إكسور.

وقالت المجموعة، التي تشكل ثاني أكبر مساهم بالنادي بعد إكسور، إنها تعتزم استثمار مليار يورو لدعم النادي في حال إتمام عملية الاستحواذ.

ورفض يوفنتوس التعليق بشأن العرض، ولم يتسن الحصول على تعليق من إكسور على الفور.

وكان جون إلكان سليل عائلة أنييلي قال في نوفمبر الماضي إن العائلة ليس لديها أي نية لبيع أسهم في يوفنتوس.

وتعود علاقات العائلة مع النادي الواقع في مدينة تورينو والأكثر نجاحاً في إيطاليا إلى عام 1923 عندما أصبح إدواردو أنييلي رئيساً ليوفنتوس.

ويشغل باولو أردوينو منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة تيثر، وهو مواطن إيطالي ومشجع ليوفنتوس.

وبلغت القيمة السوقية لعملات (يو.إس.دي.تي) نحو 186 مليار دولار.

وتعتمد الشركة على الدولار وسندات الخزانة الأميركية، وهي من بين أكبر 20 جهة حاملة لسندات الدين الحكومية الأميركية.