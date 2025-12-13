كافالييرز يعود بـ «دونوفان 48»



سجل دونوفان ميتشل 48 نقطة، منها 24 في الربع الأخير، وقاد عودة كليفلاند كافالييرز إلى الفوز على واشنطن ويزاردز 130-126، فيما قدّم جويل إمبيد أفضل أداء له منذ ما يقارب العامين في انتصار فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على إنديانا بيسرز 115-105 في دوري كرة السلة.

في واشنطن، تأخر كافالييرز بفارق 15 نقطة قبل بداية الربع الأخير، إلّا أن ميتشل لعب دور المنقذ بفضل سلاته الحاسمة، حيث نجح في 17 رمية من أصل 31، وأضاف إليها 4 متابعات والعدد ذاته من الكرات الحاسمة.

وتفادى كافالييرز، صاحب أفضل سجل في المنطقة الشرقية خلال فصل الربيع، خسارة في عقر دار ويزاردز الذي يقبع في قاع الترتيب (3 انتصارات مقابل 20 هزيمة).

ورغم هذا الفوز، ما زالت نتائج كافالييرز متأرجحة، حيث يحتل المركز السابع برصيد 15 فوزاً مقابل 11 هزيمة.

ولعب إمبيد (31 عاماً) على الرغم من أنه لا يزال يبدو أقل تألقاً من أيام مجده، دوراً محورياً في فوز فيلادلفيا على بيسرز بتسجيله 39 نقطة، مقدماً أفضل أداء له في الموسم المنتظم منذ يناير 2024.

ولم يخض اللاعب الكاميروني الأصل الأميركي الجنسية، الحائز جائزة أفضل لاعب في الدوري عام 2023، موسماً كاملاً منذ ذلك الحين بسبب الإصابات والعمليات الجراحية المتكررة، كان آخرها في ركبته اليسرى في أبريل.

خاض أمام بيسرز مباراته العاشرة فقط من أصل 24 مباراة هذا الموسم.

وحقق فريق ديترويت بيستونز، متصدر الشرقية، فوزاً ساحقاً على أتلانتا هوكس 142-115، على الرغم من تألق جايلن جونسون في صفوف الأخير بتحقيقه ثلاثية مزدوجة «تريبل- دابل» جديدة (19 نقطة و11 متابعة و12 تمريرة حاسمة)، وهي الخامسة له هذا الموسم.

وتجاوز بيستونز خيبة أمله بالغياب عن الأدوار الإقصائية لكأس «أن بي أيه»، فهيمن على منافسه بتسجيله أعلى مجموع نقاط وأكبر فارق له هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 20 فوزاً مقابل 5 هزائم.

وجاء هذا الفوز الساحق بعد ربع أول متقارب، وعلى الرغم من تألق جونسون الذي دخل تاريخ هوكس بتحقيقه الـ «تريبل دابل» للمرة الثالثة توالياً والخامسة هذا الموسم، وهو رقم قياسي للفريق لموسم واحد، والسابعة في مسيرته، معادلاً بذلك الرقم القياسي لهوكس.

وتقدّم بيستونز في الربع الثاني بفضل الأداء الجماعي المميز، حيث سجل ثمانية لاعبين 10 نقاط أو أكثر، فسجل الثنائي كايد كانينجهام ودونكان روبنسون 15 نقطة، في حين سجل أكثر من نصف النقاط اللاعبون البدلاء بقيادة إيزايا ستيوارت صاحب 17 نقطة.

في المقابل، سجل الفرنسي زاكاري ريزاشير 10 نقاط لصالح هوكس الذي ما زال يفتقد صانع ألعابه تراي يونج.

ووضع شيكاغو بولز حداً لهزائمه السبع المتتالية بفوزه على شارلوت هورنتس 129-126، بقيادة الأسترالي جوش جيدي صاحب 26 نقطة و7 متابعات و11 تمريرة حاسمة، وساهم اللاعب الناشئ كون كنوبل بـ 33 نقطة.

في سان فرانسيسكو، عاد ستيفن كوري من الإصابة ليسجل 39 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافياً للحؤول دون خسارة فريقه جولدن ستايت ووريرز أمام مينيسوتا تمبروولفز 120-127.

وتصدر يوليوس راندل قائمة هدافي مينيسوتا برصيد 27 نقطة، وأضاف الفرنسي رودي جوبير 24 نقطة، ودونتي دي فينشنتسو 21.