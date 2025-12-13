الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«دراج ريس» يُدشِّن «اليوم الثالث» في «مهرجان ليوا الدولي»

13 ديسمبر 2025 14:18

 
أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق الأحد منافسات اليوم الثالث من «مهرجان ليوا الدولي 2026»، مع إقامة سباق الدراجات دراج ريس، ضمن البرنامج الرياضي المصاحب للمهرجان، في أجواء تنافسية حافلة بالإثارة، وبمشاركة واسعة من عشاق رياضات المحركات.
ويقام السباق بنظام الانطلاق المستقيم من نقطة البداية إلى خط النهاية، مع احتساب أفضل توقيت لكل متسابق، وفق اللوائح الفنية المعتمدة، وتحت إشراف لجان تنظيمية وفنية متخصصة، لضمان أعلى معايير السلامة والتنظيم.
وتشهد المنافسات مشاركة عدد من الفئات المعتمدة، وهي الوكالة، والوكالة المعدلة، والبقي، والعجلتين وكالة، الفئة المفتوحة التي تضم الدراجات المفتوحة بمختلف تصنيفاتها.
ويتم احتساب المراكز والجوائز وفق عدد الدراجات المشاركة في كل فئة، مع إخضاع جميع الدراجات للفحص الفني الإلزامي قبل المشاركة، في إطار حرص اللجنة المنظمة على الالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة.
ويعكس سباق الدراجات الزخم الرياضي المتواصل الذي يشهده مهرجان ليوا الدولي 2026، ويؤكد مكانته أحد أبرز المنصات التي تجمع بين الرياضة، والتنافس، والتراث، ضمن «روزنامة» رياضية متكاملة تستقطب المشاركين والجمهور من داخل الدولة وخارجها.

