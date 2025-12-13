منتخب الريشة الطائرة يُتوَّج بالميدالية البرونزية في كأس العالم



علي معالي (أبوظبي)



فاز منتخب الإمارات للريشة الطائرة بالهواء الطلق بالميدالية البرونزية في «النسخة الأولى» لكأس العالم المقامة حالياً على شاطئ خورفكان بالشارقة، وسط مشاركة 12 دولة، وجاء التتويج في «ثلاثي الرجال»، بعد فوز البرازيل بالذهبية، وهونج كونج بالفضية، وفي «ثلاثي السيدات»، حصد منتخب الصين «الذهبية» على حساب بلغاريا 3-1.

وأشادت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، نائب رئيس اللجنة المنظمة، بالمستوى الذي ظهر عليه منتخب الرجال، وقالت: «شاهدنا مباريات متميزة ونتائج لافتة في المجموعة، ونجحنا باقتدار في صدارتها، والوقوف على منصة التتويج في أول كأس عالم يظل محفوراً في تاريخ اللعبة، ويمثل دافعاً قوياً لمستقبل أفضل في اللعبة التي انطلقت إلى العالمية مبكراً، بفضل ما حققناه على شاطئ خورفكان».

وعبّر سالم المزروعي، نائب رئيس الاتحاد، المنسق العام للبطولة، عن سعادته بما حققه منتخبنا، وقال: «ظهور رائع في أول مونديال، وبطبيعة الحال ستكون الميدالية دافعاً كبيراً لنا في مستقبل اللعبة حديثة العهد بالدولة، وبذلنا جهداً كبيراً من أجل الصعود إلى منصات التتويج في أول كأس عالم للعبة».

وأضاف: «نجحنا في وضع بصمتنا من البداية بعد تصدر المجموعة، والفوز على منتخبات كبيرة منها البرازيل حامل لقب النسخة الأولى، إضافة إلى منتخبات أوروبية وآسيوية كبيرة منها بلغاريا وإندونيسيا، وراضون عما قدمناه في هذه النسخة».

حضر مباريات البطولة، عبدالملك جاني، رئيس اللجنة العليا المنظمة، والدكتور عمار علاي النقبي، رئيس نادي خورفكان لكرة القدم، سالم المزروعي، نائب رئيس اتحاد الريشة، المنسق العام للبطولة، وبخيت سعيد القرص، مدير البطولة، ونورة الدرمكي، رئيس قسم العمليات بشاطئ خورفكان، وعباس محمد، نائب رئيس القسم بالإنابة.