أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«فيكتوري تيم» يتصدر «كسر الكيلو» في «إكس كات»

«فيكتوري تيم» يتصدر «كسر الكيلو» في «إكس كات»
13 ديسمبر 2025 14:55


دبي (الاتحاد)

تصدر فريق فيكتوري، قائمة الفرق على صعيد سباقات تحديد مراكز الانطلاق، «سباق كسر الكيلو»، هذا الموسم، في إنجاز جديد يضاف للفريق الذي حسم لقب بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات» موسم 2025.
حصل «الثنائي» سالم العديدي وعيسى آل علي على المركز الأول، في سباق تحديد مراكز الانطلاق «سباق كسر الكيلو» للسباق الرئيسي الثاني الذي يختتم منافسات البطولة، اليوم، ليرفع الفريق رصيده في هذه الفئة من السباقات إلى 162 نقطة، بفارق نقطة على فريق الشارقة «161 نقطة»، ويأتي فريق الفجيرة في المركز الثالث «156 نقطة».
وشهد سباق تحديد المنطلقين «سباق كسر الكيلو»، تألق الثنائي العديد وآل علي على متن زورق «فيكتوري 7»، بتحقيقهما أسرع زمن لفة، وبلغ 27:435 دقيقة، وتبعه فريق الفجيرة بزمن 27:607 دقيقة، وفريق الشارقة بزمن 28:195 دقيقة.
ويكون فريق الفيكتوري أول المنطلقين في السباق الرئيسي، على شاطئ النسناس بجميرا في دبي، ويخوض المنافسات من دون أي ضغوط، بعدما حسم اللقب العالمي، وزيادة الفارق عن فريق بريطانيا أقرب مطارديه إلى 39 نقطة.
وأثنى محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على أداء «فيكتوري» هذا الموسم، ونجاحه في استعادة اللقب العالمي الغائب منذ عام 2017، ليكتب فرحة التتويج للمرة السابعة في تاريخه، كما جاء النجاح مضاعفاً باعتلاء صدارة الموسم على صعيد إجمالي نقاط سباقات تحديد مراكز المنطلقين، مما يترجم التفوق الفني الواضح للفريق الذي وضعه في صدارة ترتيب الموسم.
وأضاف «أشكر أعضاء الفريق على الحفاظ على التركيز، رغم حسم اللقب العالمي، ومواصلة تقديم الأداء الاحترافي بكل قوة وعزيمة في سباق تحديد المنطلقين، حيث يستهدف الفريق إنهاء جائزة دبي الكبرى، وهو على قمة منصة التتويج مجدداً».
وشهد الموسم الحالي لبطولة العالم للزوارق السريعة فئة إكس كات، إقامة بطولتين أيضاً في الفجيرة والكويت، إلى جانب بطولة دبي التي تُسدل الستار على صراع قوي بين الفرق التي شاركت من الإمارات، والنرويج، بريطانيا، السويد، الكويت وإيطاليا.

 

الإمارات
دبي
فيكتوري تيم
الزوارق
الزوارق السريعة
إكس كات
