37 ألف مشارك في «النسخة السابعة» من «ماراثون أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

استقطبت «النسخة السابعة» من «ماراثون أبوظبي 2025»، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي، وأقيم برعاية «أدنوك»، مشاركة أكثر من 37 ألف متسابق ومتسابقة، في مسافات الماراثون، وماراثون التتابع و10 كم و5 كم و2.5 كم، والسباق المخصص لأصحاب الهمم.

وأعطى شارة الانطلاقة لسباق الماراثون، عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعمر صوينع، رئيس دائرة المكتب التنفيذي والاستدامة في «أدنوك»، ولسباق 10 كم، الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وياسر المزروعي، رئيس دائرة البنية التحتية والرقمية والمشروعات التجارية والرأسمالية في «أدنوك»، ولسباق 2.5 كم، طلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في المجلس، ونوف البوشيليبي، رئيس الاتصال الاستراتيجي والهوية المؤسسية بالإنابة، ولمسافة 5 كلم، ناصر يوسف الزعابي، مدير تنفيذي قطاع الشؤون الاستراتيجية في المجلس، ومشعل الكندي، الرئيس التنفيذي لتعزيز في «أدنوك».



وتوج الفائزين عارف حمد العواني، شاكي ميسينا، ممثل نايكي، ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، وحسين الحمادي، المدير التنفيذي لإدارة الأزمات في تدوير، وطيبة الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البحرية، ونوف البوشيليبي، وطلال الهاشمي.

ونجحت النسخة السابعة التي انطلقت في الساعة الخامسة و45 دقيقة صباحاً من مدينة زايد الرياضية، بدعم مسيرة الرياضة بمنجزات جديدة تعمل على ترسيخ مكانة وسمعة الدولة على صعيد الحركة الرياضية الدولية، ودعم الخطط الرامية لتشجيع فئات المجتمع، لجعل الرياضة أولوية ونمطاً لحياة صحية.



واستقطب سباق الماراثون وماراثون التتابع نحو 5 آلاف مشارك، وسباق مسافة الـ 10 كم نحو 8 آلاف مشارك، وسباق الـ 5 كم نحو 11 ألف مشارك، وسباق ال 2.5 كم نحو 13 ألف مشارك.

وفاز العداء التركي كيان كيجين أوزبيلين بلقب النسخة السابعة من ماراثون أبوظبي، حيث تمكن من إنهاء مسار السباق بزمن ساعتين و7 دقائق و27 ثانية، على أقرب منافس له الإثيوبي الذي حل ثانياً بزمن ساعتين و8 دقائق و9 ثوانٍ، فيما حل الكيني كينيث كيبروب كيبيكيموي في المركز الثالث بزمن ساعتين و8 دقائق و32 ثانية.



وفي فئة السيدات، فازت الكينية كاثرين ريلين أماناجولي بلقب الماراثون للمرة الثانية على التوالي، حيث أنهت مسافة الماراثون بزمن ساعتين و21 دقيقة و17 ثانية، متفوقة على مواطنتها ادنا كيبلاجيت التي حلّت في المركز الثاني بزمن ساعتين و25 دقيقة و7 ثوانٍ، فيما كان المركز الثالث من نصيب الإثيوبية بورتوكان يفرو بزمن ساعتين و25 دقيقة و25 ثانية.

وفاز الفرنسي لوران ليبوليت بفئة الكراسي المتحركة بزمن ساعة و59 دقيقة.

وشهدت النسخة السابعة من ماراثون أبوظبي إقبالاً قياسياً من مختلف فئات مجتمع أبوظبي من الرياضيين والهواة الذين تسابقوا ضمن خمس فئات، بما في ذلك ماراثون التتابع لشخصين وسباقات مسافات 10 كيلومترات و5 كيلومترات و2.5 كيلومتر.

ومر عداؤو الماراثون بمجموعة من أشهر معالم أبوظبي، مثل قصر الحصن، وجامع الشيخ زايد الكبير، وواحة الكرامة، ومدينة زايد الرياضية، والمقر الرئيسي لأدنوك، وكابيتال جيت.

واستقطب ماراثون أبوظبي منافسة حماسية في سباق مسافة 10 كيلومترات، حيث فاز الإثيوبي ليتا مامو بالمركز الأول بزمن 29:21 دقيقة، وجاء مواطنه بيكيلي كيتيسا في المركز الثاني بزمن 29:21 دقيقة، أما المركز الثالث فكان من نصيب الإثيوبي أيضاً كيرانسو نيميرا بزمن 29:21 دقيقة.

وفي فئة السيدات، كانت ذهبية 10 كيلومترات من نصيب الإثيوبية بيرهان أريجاوي بزمن 37:52 دقيقة، لتأتي مواطنتها سيرجوت أكيلي في المركز الثاني بزمن 38:23 دقيقة، وحلت البريطانية تامسين سانجسترفي المركز الثالث بزمن 38:50 دقيقة.

ويفوق مجموع الجوائز المالية 300 ألف دولار، حيث نال بطل النخبة لمسافة 42 كم 50 ألف دولار، كما نالت بطلة النخبة 50 ألف دولار أيضاً، بينما تبلغ قيمة جوائز فئة الكراسي المتحركة 3150 دولاراً لصاحب المركز الأول لكل من فئتي الرجال والسيدات، بجانب جوائز المركزين الثاني والثالث، إضافة إلى جوائز سباق الـ 10 كم.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «أصبح ماراثون أبوظبي حدثاً رياضياً مهماً يعزز التوعية بأهمية ممارسة الرياضة، ومعياراً جديداً يدعم مؤشر جودة الحياة في أبوظبي، وحدثاً دولياً كبيراً يضع أبوظبي على خريطة العواصم الرياضية العالمية المستضيفة للأحداث الكبرى، وفعالية كبيرة تستقطب الآلاف من المشاركين الذي يزداد عددهم من عام لآخر».

وتوجه العواني بالشكر إلى أدنوك على رعايتها ودعمها للماراثون، ولجميع الرعاة والشركاء على مساهمتهم الفعالة للخروج بحدث كبير ومهم يليق باسم إمارة أبوظبي، ولفريق المتطوعين الذين لعبوا دوراً مهماً في نجاح النسخة السابعة من ماراثون أدنوك أبوظبي 2024.

وحظي ماراثون أبوظبي 2025 برعاية أدنوك، نايكي، تدوير، الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، مدينة برجيل الطبية، فيتامين ويل، مياه العين، المسعود للسيارات - وكيل نيسان، بركات، فولفيل، ستيجن، ماروتين، فلبينو تايمز، وقناة أبوظبي الرياضية.

ومع ختام فعاليات النسخة السابع من ماراثون أبوظبي 2025، تم تحديد 12 ديسمبر من العام المقبل 2026 موعداً لإقامة النسخة الثامنة.