الرياضة

نجم تونس يعتزل كرة القدم

نجم تونس يعتزل كرة القدم
13 ديسمبر 2025 17:00

 
تونس (د ب أ)

أعلن لاعب كرة القدم التونسي وهبي الخزري، اعتزاله كرة القدم، وقال الخزري في مقابلة مع قناة «كانال +»: «حان الوقت لإعلان نهاية مسيرتي، هذا الماضي الذي منحني الكثير، وقدمت له الكثير، أنا متأثر جداً، ولم أكن أعرف أنني سأتفاعل بهذه الطريقة».
وأضاف: «أشكر عائلتي، وأحبائي، وزملائي الذين قدموا لي الكثير، والأندية التي وثقت بي، وتونس، التي لولاها لما تمكنت من المشاركة في كأس العالم، إنها نهاية حقبة». ولعب الخزري المولود بفرنسا، في سن 17 عاماً، لناديه الأول باستيا بين عامي 2009 و2014، ثم لعب لموسمين لنادي بوردو قبل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي مع نادي سندرلاند (2016 - 2018)، وانضم لنادي رين لموسم واحد 2017 - 2018.
ولعب بعدها لسانت إتيان، حيث تحتفظ جماهيره بهدف لا ينسى سجله بكرة ساقطة من مسافة 68 متراً ضد ميتز في أكتوبر 2021، وأنهى الخزري مسيرته مع نادي مونبلييه الذي هبط إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي.
وسطر الخزري مشواراً ملهماً مع منتخب تونس بين عامي 2013 و2022، حيث خاض مع «نسور قرطاج» 74 مباراة دولية سجل خلالها 25 هدفاً، من بينها ثلاثة أهداف في مشاركتين له في كأس العالم 2018 بروسيا و2022 في قطر، ليصبح بذلك هداف تونس في المونديال.
ويعد هدفه في مرمى منتخب فرنسا بطل العالم في مونديال قطر أحد اللحظات الأكثر إثارة في مشواره مع «نسور قرطاج» الذي حقق بفضله فوزاً تاريخياً في تلك المباراة، ليعلن بعدها اعتزاله اللعب دولياً.

تونس
وهبي الخزري
فرنسا
بوردو
سندرلاند
