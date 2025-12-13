الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

هدى المطروشي تناقش مع رئيس الاتحاد الدولي مستقبل الخماسي الحديث

13 ديسمبر 2025 17:12

 
علي معالي (أبوظبي)

عقدت الدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الخماسي الحديث اجتماعاً مع روب ستيول، رئيس الاتحاد الدولي، على هامش بطولة العالم في جنوب أفريقيا، التي يشارك فيها 1800 لاعب ولاعبة، وتضم بعثة منتخبنا 6 لاعبين تحت 9 و13 عاماً.
عبر روب ستيول خلال الاجتماع عن سعادته بالتطور والطفرة الكبيرة للخماسي الحديث في الإمارات، رغم نشأته الحديثة، وأن مشاركته بين نجوم العالم في جنوب أفريقيا نقلة نوعية مهمة في مسيرة الرياضة المُركبة، وتمنى مزيداً من المشاركات المستقبلية لبناء جيل قوي.
وتحدثت هدى المطروشي عن مخططات المستقبل لهذه الرياضة، وقالت: «نجد اهتماماً كبيراً من المسؤولين عن الرياضة بهذه اللعبة، وهناك إقبال جيد لعشاق الخماسي الحديث، وهو ما يبعث التفاؤل بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التطور الإقليمي والدولي بالنسبة للعبة بين الرياضيين الإماراتيين، خاصة أننا نملك قاعدة يُمكن البناء عليها لمستقبل جيد».
وقالت هدى المطروشي: «التعاون الجيد مع الاتحاد الدولي يثمر عن العديد من الإنجازات المستقبلية، سواء من جانب الحكام والمدربين، وكل منظومة هذه الرياضة التي تحتاج إلى جهد كبير من أطرافها كافة، ورغبتنا كذلك في استضافة الأحداث العالمية التي من شأنها إحداث التطور في الخماسي على مستوى اللاعبين».
وأضافت: «شاركنا في بطولة العالم للمرة الأولى بـ6 لاعبين هم: حمدان حمد القايدي، محمد خالد القايدي، سعيد عمر الكتبي، تحت 9 أعوام، وذياب عمر الكتبي، وسالم تميم الكتبي، وحميد سعيد الكتبي، تحت 13 عاماً، ومعهم المدرب محمد قاسم خليل، بهدف اكتساب خبرات لمستقبل هذا الجيل والاحتكاك بالخبرات الكبيرة التي شاهدناها في جنوب أفريقيا».
وقالت: «متحمسون لمستقبل رياضة الخماسي الحديث في الإمارات، ونتطلع إلى المزيد من التعاون والنجاحات في المستقبل، بالتعاون المثمر مع الاتحاد الدولي وكل عناصر اللعبة على مستوى العالم، ولدينا شراكات عديدة مع دول مختلفة نسعى للاستفادة منها مستقبلاً».

الإمارات
جنوب أفريقيا
هدى المطروشي
الخماسي الحديث
اتحاد الخماسي الحديث
