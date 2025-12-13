بايرن ميونيخ وأوباميكانو.. «محادثات مكثفة وبناءة»



ميونيخ (د ب أ)



قال كريستوف فريوند، المدير الرياضي لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إن النادي في مفاوضات مكثفة وبناءة مع المدافع دايوت أوباميكانو لتجديد عقده.

وينتهي عقد المدافع الدولي الفرنسي بنهاية الموسم، وذكرت تقارير أن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى ترغب في التعاقد معه.

وذكرت أحدث التقارير أن ممثلي أوباميكانو قدموا مقترحاتهم إلى النادي، الذي يتعين عليه الآن اتخاذ قرار بشأن الاستجابة لها من عدمها.

وقال فريوند إن هناك الكثيرالذي يكتب ويقال، مؤكداً في الوقت نفسه أن الأمور ليست معقدة.

وأضاف: «أوباميكانو مدافع من الطراز العالمي، يقدم عروضاً في أعلى المستويات وهو في مستوى رائع ولاعب رئيسي بالنسبة لنا، نحن في مفاوضات مكثفة وبناءة للغاية».

وأضاف: «هو قرار حاسم بالنسبة له أيضاً، يشعر براحة كبيرة مع الفريق والمدرب، واثقون، لا يهم إذا كان التجديد سيتم عاجلاً أم آجلاً، ما يهم هو أن يتم التجديد، لن يطول هذا الأمر».

وأوضح: «هو يشعر بارتياح هنا، مع الفريق، والمدرب والنادي كله».

وقال فينسنت كومباني «كمدرب، يكون لك تأثير ودور لتلعبه»، لكنه أوضح أن دوره يقتصر فقط على الجوانب الفنية الكروية».

وقال:» أركز على التطوير، وعلى أن يشعر اللاعب بأن الأمور لا تختلط ببعضها، بين الأداء والوضع التعاقدي، يجب أن تبقى كرة القدم هي الأولوية، وهذا ما تدور حوله محادثاتنا».

وكان كومباني وفريوند يتحدثان قبل مباراة بايرن الأخيرة على أرضه قبل نهاية هذا العام، حيث سيلتقي بفريق ماينز الأحد، حيث يمكنهم توسيع الفارق في صدارة الدوري الألماني (البوندسليجا) إلى ثماني نقاط.

وأهدر بايرن نقطتين فقط في الدوري، ولم يخسر آخر مباراة له في نهاية العام بالدوري الألماني منذ عام 1987، ولكن كومباني حث لاعبيه على تقديم أفضل أداء لهم أمام ماينز، الذي يدربه حالياً أورس فيشر.

وقال كومباني: «هناك دائماً علامات استفهام عندما يتواجد مدير فني جديد، الكل جاهز، ويشعر بالنشاط، يكون اللاعبون في كامل تركيزهم».