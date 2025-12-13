الوحدة إلى نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»

مصطفى الديب (أبوظبي)



تأهل الوحدة إلى نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم، رغم الخسارة من الجزيرة بهدف، في إياب نصف النهائي، باستاد آل نهيان، في العاصمة أبوظبي

وصعد «العنابي» بعد التفوق في مجموع المباراتين، لاسيما أنه فاز بثلاثية نظيفة في الذهاب.

سجل الهدف الوحيد عبدالله رمضان من ضربة جزاء في الدقيقة 18، بعد عرقلة حارس الوحدة لكوليبالي لاعب الجزيرة.

وأوقف الجزيرة سلسلة عدم الخسارة للوحدة التي استمرت 31 مباراة بمختلف المسابقات، ليبقى شباب الأهلي صاحب الرقم القياسي.

وجاء اللقاء متوسط المستوى، في ظل الغيابات العديدة داخل صفوف الفريقين، بسبب انضمام عدد من اللاعبين للمنتخب الوطني المشارك في كأس العرب المقامة حالياً بالدوحة.