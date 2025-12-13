الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
20 ميدالية لنادي أبوظبي للرياضات المائية

20 ميدالية لنادي أبوظبي للرياضات المائية
13 ديسمبر 2025 19:11

 
علي معالي (أبوظبي)


حصد نادي أبوظبي للرياضات المائية 20 ميدالية في اليوم الأول، لمنافسات بطولة أبوظبي الدولية للسباحة، بواقع 5 ذهبيات و9 فضيات و6 برونزيات، وتعكس الانطلاقة قوية جاهزية الفريق والعمل الذي يقوم به النادي في إعداد السباحين، وتقام البطولة التي تستمر إلى 15 ديسمبر الجاري، في مسبح مدينة محمد بن زايد، بمشاركة فرق وأكاديميات محلية ودولية.
وتمثلت أبرز نتائج الفرق باليوم الأول، في فوز أذربيجان بـ12 ميدالية، منها 4 ذهبيات، بينما نال فريق ما من سيشل 3 ذهبيات وبرونزية، وأولمبيك الجزائري 4 ذهبيات، وديكاتلون اللبناني 4 ميداليات ذهبية، ومدغشقر ذهبيتين وفضية و3 برونزيات، وكامدين الأسترالي برونزية. 
وعلى صعيد الأكاديميات المحلية، واصلت تاين سايد تألقها بحصد 50 ميدالية، فيما أضافت أبيكس 7 ميداليات.
وبرز نادي أبوظبي للرياضات المائية أحد أكثر الأندية حضوراً على منصات التتويج، بعدما قدم لاعبوه أداءً لافتاً يعكس تطور مستوياتهم وجاهزيتهم للمنافسة، مؤكداً مكانة النادي قوة رياضية بارزة في بطولات السباحة.
وتتواصل منافسات البطولة وسط توقعات بمزيد من الإثارة والإنجازات، في ظل التقارب الكبير في مستويات الفرق والطموحات العالية لجميع المشاركين.

الإمارات
أبوظبي
السباحة
نادي أبوظبي للرياضات
نادي أبوظبي للرياضات المائية
