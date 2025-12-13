سام يقفر إلى «الوصافة» في كأس الإمارات الدولية للجولف



العين (الاتحاد)



أنهى لاعبنا سام مولان، منافسات اليوم الثاني في «كأس الإمارات الدولية» للجولف، بالمركز الثاني، بعدما قدم أداءً وقوياً قاده إلى تحقيق 10 ضربات تحت المعدل، في البطولة التي يسدل الستار عنها الأحد، وينظمها اتحاد الجولف، على ملاعب نادي العين للفروسية والرماية والجولف، بمشاركة 111 لاعباً ولاعبة من 35 دولة.

وقدم مولان أداءً مماثلاً من حيث نتيجة اليوم الأول بإجمالي 65 ضربة قادته إلى حصد 5 ضربات إضافية تحت المعدل، والتقدم إلى المركز الثاني وله 10 ضربات تحت المعدل، بفارق ضربة عن الألماني هندريك لوكا شمينز الذي حافظ على صدارته وله 11 ضربة تحت المعدل.

وجاءت أفضل نتائج الإمارات في منافسات السيدات، مع جيمي كاميرو التي حلت في «المركز 12» بإجمالي 4 ضربات تحت المعدل.

وفي الفرق، أكد الفريق الأسترالي جدارته بالصدارة وله 15 ضربة تحت المعدل، بفارق الضربتين عن الفريق الإنجليزي، فيما تشاركت فرق إيطاليا، وكوريا الجنوبية، والتشيك المركز الثالث بـ 12 ضربة تحت المعدل، وجاءت الإمارات في المركز الـ11 بإجمالي 6 ضربات تحت المعدل.

وأكد خلف سالم الوحداني، مدير إدارة الفعاليات والشركاء بمجلس أبوظبي الرياضي، استعداد المجلس لدعم ورعاية هذه البطولة المهمة التي يحرص اتحاد الجولف على تنظيمها سنوياً، لما تمثله من قيمة فنية وتنافسية عالية تسهم في الارتقاء بمستوى لاعبينا، ومنحهم فرص الاحتكاك واكتساب الخبرات من نخبة لاعبي العالم.

ويأتي دعم مجلس أبوظبي الرياضي، انطلاقاً من إيمانه بأهمية البطولة في دعم مسيرة «جولف الإمارات»، ودورها الحيوي في إعداد وتأهيل المواهب الوطنية، بما ينسجم مع رؤية المجلس الهادفة إلى بناء منظومة رياضية مستدامة وقادرة على تحقيق الإنجازات على المستويين الإقليمي والدولي.

