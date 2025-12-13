الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الاتحاد الهندي يعرب عن قلقه بشأن أحداث زيارة ميسي

الاتحاد الهندي يعرب عن قلقه بشأن أحداث زيارة ميسي
13 ديسمبر 2025 19:14

 
لندن (د ب أ)

أعرب الاتحاد الهندي لكرة القدم عن «قلقه البالغ» تجاه الأحداث التي وقعت خلال جولة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الهند.
وظهر مهاجم الأرجنتيني ونادي إنتر ميامي الأميركي في فيفيكاناندا يوبا بهراتي كريرانجان بمدينة كالكوتا، حيث تجمع المشجعون لرؤية اللاعب.
وزعمت تقارير أنه في الوقت الذي كان يتجول فيه ميسي حول الملعب، تم حجب الرؤية عنه بسبب حشود الناس حول قلب أن يتم إخراجه بعد حوالي 20 دقيقة، ثم قام المشجعون بتحطيم المقاعد، وإلقاء مقذوفات باتجاه الملعب.
وقال الاتحاد الهندي في بيان: «الاتحاد الهندي لكرة القدم بالكامل يولي اهتماماً كبيراً للأحداث التي وقعت في فيفيكاناندا يوبا بهراتي كريرانجان، حيث تجمع آلاف المشجعون من أجل رؤية نجوم كرة القدم، ليونيل ميسي، لويس سواريز ورودريجو دي بول».
وتابع البيان: «لقد كان ذلك حدثاً خاصاً، تم تنظيمه بواسطة وكالة علاقات عامة، والاتحاد الهندي ليس مشاركة في التنظيم، والتخطيط أو التنفيذ بأي شكل، والأكثر من ذلك لم يتم إبلاغ الاتحاد بتفاصيل الحدث، ولم يتم الحصول على أي موافقة منه».
وأضاف بيان الاتحاد الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «نحث كل الحضور على يظهروا تعاونهم التام مع السلطات المختصة، والالتزام بالتعليمات، سلامة وأمن الأفراد المشاركين، يجب أن تبقى أولوية دائمة».

الأرجنتين
أميركا
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
الهند
