الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الأبيض الأولمبي» يواجه السعودية في نصف نهائي كأس الخليج

13 ديسمبر 2025 20:33

 
الدوحة (الاتحاد)

يواجه منتخبنا الأولمبي لكرة القدم شقيقه السعودي، في الساعة الرابعة إلا الربع عصر الأحد، على ملعب أسباير، ضمن نصف نهائي كأس الخليج تحت 23 سنة.
وأدى «الأبيض الأولمبي» مرانه الرئيس اليوم على أحد الملاعب الفرعية في الدوحة، تحت قيادة مارسيلو برولي مدرب المنتخب، والجهاز الفني المساعد، وبمشاركة جميع اللاعبين.
شهد المران عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين، وعبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وهشام محمد الزرعوني، وإبراهيم حسن النمر، عضوا مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد.

الإمارات
المنتخب الأولمبي
السعودية
قطر
كأس الخليج
