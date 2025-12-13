سلوت يتحدث عن «الجريمة» في ليفربول!



ليفربول (د ب أ)



علق أرني سلوت مدرب ليفربول على عودة محمد صلاح لقائمة الفريق لمواجهة برايتون، السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

صرح سلوت عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قبل انطلاق المباراة «نعم، بالطبع أنا سعيد بوضع صلاح، وإلا لكنت تصرفت بشكل مختلف».

أضاف المدرب الهولندي «لقد عاد إلى قائمة الفريق، ويجلس على مقاعد البدلاء».

وتطرق سلوت للحديث عن قراره بوضع ألكسندر إيزاك مهاجم الفريق على مقاعد البدلاء، موضحاً «تعرض لإصابة طفيفة في مباراتين، وجدول المباريات مزدحم ومضغوط، والخيارات محدودة، لذا من المفيد الاحتفاظ بورقة بديلة يمكن أن تصنع الفارق».

وبشان الفوز على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، أضاف مدرب ليفربول «أنا فخور جداً باللاعبين، لأن خوض 4 مباريات في 10 أيام يبقى أمراً مرهقاً للغاية للاعبين، إنه أشبه بجريمة».

وأشار سلوت قائلاً: «لدينا 13 أو 14 لاعباً جاهزاً، ونتقبل ضغط المباريات، ولكن بهذا الشكل يبقى صعباً للغاية».

وعاد صلاح إلى قائمة ليفربول لمواجهة برايتون بعد محادثات مع المدرب آرني سلوت.

وأثيرت الشكوك حول مستقبل المهاجم المصري الأسبوع الماضي بسبب تصريحاته القوية التي هاجم فيها سلوت، مشيراً إلى تدهور العلاقة مع المدرب الهولندي بعد استبعاده لثلاث مباريات متتالية، وملمحاً إلى أن هناك شخصا ما في النادي لا يريد استمراره.

ونتيجة لذلك خرج صلاح من قائمة ليفربول في مواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال، وأثار سلوت الجدل بقوله إنه لا يعرف ما إذا كان صلاح سيلعب مرة ثانية مع ليفربول.

لم يشارك صلاح بديلاً في مباراة ليدز يونايتد التي انتهت بالتعادل 3 - 3 ليخرج بعدها ليعبر عن إحباطه الشديد.

وقبلها اكتفى بالجلوس بديلاً أيضاً في الفوز على وستهام يونايتد، قبل أن يشارك بديلاً في الشوط الثاني من مواجهة سندرلاند.

ويعد صلاح نجم ليفربول الأبرز، والهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن تراجع معدله هذا الموسم حيث سجل 4 أهداف في 13 مباراة.

ويستعد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية الأسبوع المقبل، وقال أيضاً إنه لا يعرف ما سيحدث خلال فترة غيابه عن ليفربول.