الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تتويج الفائزين بسباق الياسات للمحامل الشراعية

تتويج الفائزين بسباق الياسات للمحامل الشراعية
13 ديسمبر 2025 20:38

 
الظفرة (وام)


توج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الفائزين في سباق الياسات للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي جرى ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الياسات، المقام على الواجهة البحرية لمدينة السلع بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبشراكة استراتيجية مع مجلس أبوظبي للتنمية المتوازنة.

 

أخبار ذات صلة
اتحاد الكرة يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي
موددنا بطل «النسخة الثانية» لكأس الإمارات للجولف


حضر التتويج عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وزايد ساري المزروعي، مدير إدارة المهرجانات التراثية والبحرية بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، وخليفة الرميثي، مدير فعاليات الرياضات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة السويدي، مدير أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، وجمع من النواخذة والمشاركين في السباق وعشاق السباقات البحرية.
وحاز ناموس السباق المحمل «الظفرة» بالرقم 125، فيما جاء في المركز الثاني المحمل «الشقي» بالرقم 96 وجاء في المركز الثالث المحمل «حشيم» بالرقم 199.
وشارك في السباق 98 محملاً تم تسجيلها من مختلف إمارات الدولة، تسابقت لمسافة 37 ميلاً بحرياً «70 كيلومتراً» من جزيرة دلما مروراً بجزيرة الياسات وصولاً إلى منطقة السلع، وخصصت 6 ملايين درهم جوائز للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة والمشاركين، وحصل الفائز الأول على جائزة 300 ألف درهم وسيارة، والفائز الثاني على 260 ألف درهم وسيارة، والثالث 230 ألف درهم وسيارة.
وعقب التتويج، افتتح الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بطولة الشطرنج الخاطف التي تنظم ضمن فعاليات المهرجان، وذلك بحضور عبيد خلفان المزروعي، وسعيد أحمد الخوري، مدير تنفيذي لنادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.
وتتواصل فعاليات المهرجان الذي يقام في أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، ويستمر إلى 21 ديسمبر الجاري بأنشطة متنوعة رياضية وتراثية ومسابقات يومية.
 

الإمارات
أبوظبي
الياسات
محمد بن سلطان بن خليفة
اتحاد الرياضات البحرية
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
آخر الأخبار
سلتا فيجو يواصل الصحوة بإسقاط بلباو
الرياضة
سلتا فيجو يواصل الصحوة بإسقاط بلباو
اليوم 22:11
اشتباكات بين جماهير جنوى والإنتر
الرياضة
اشتباكات بين جماهير جنوى والإنتر
اليوم 22:06
اتحاد الكرة يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي
الرياضة
اتحاد الكرة يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي
اليوم 22:05
«الفارس الشهم 3» تفتتح مركز الإمارات الطبي في خانيونس
علوم الدار
«الفارس الشهم 3» تفتتح مركز الإمارات الطبي في خانيونس
اليوم 22:02
عروض «الشارقة للتسوق 2025 - 2026» تواصل نجاحها بفعاليات تفاعلية
اقتصاد
عروض «الشارقة للتسوق 2025 - 2026» تواصل نجاحها بفعاليات تفاعلية
اليوم 21:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©