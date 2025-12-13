فرانكفورت يستعيد التوازن في «البوندسليجا»



برلين (أ ف ب)



استعاد أينتراخت فرانكفورت توازنه أخيراً، وحقق فوزه الأول منذ أربع مباريات، بفوزه على ضيفه أوجسبورج 1-0 في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين فرانكفورت الذي رفع رصيده إلى 24 نقطة، بفوزه إلى الياباني ريتسو دوان الذي سجل هدفه الرابع في «البوندسليجا» هذا الموسم.

في المقابل، تلقى أوجسبورج تاسع خسارة له في الدوري وتجمد رصيده عند 13 نقطة.

واكتسح هوفنهايم ضيفه هامبورج 4-1 رافعاً رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين فقط عن بوروسيا دورتموند الثالث الذي يلتقي مضيفه فرايبورج الأحد، فيما تراجع هامبورج إلى المركز الرابع عشر بـ15 نقطة.

وتابع فولفسبورج استفاقته بتحقيق فوزه الثاني تواليا، وذلك على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 3-1.

سجل له النمساوي باتريك فيمر (4 و34) والجزائري محمد عمورة (30) ولمونشنجلادباخ اليوناني كونستانتينوس كولييراكيس (22 بالخطأ في مرماه).

رفع فولفسبورج رصيده إلى 15 نقطة خلف مونشنجلادباخ بنقطة واحدة.

وعلى الرغم من خوضه شوطاً كاملاً بعشرة لاعبين إثر طرد السويدي إريك سميث ببطاقة حمراء مباشرة (45)، فاز سانت باولت على ضيفه هايندنهايم 2-1.

سجل له الهولندي مارتين كارس (35 و53) ومارفين بيرينجر للضيوف (64).