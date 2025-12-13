صلاح يتخطى لامبارد بـ «المساهمة 280» في «البريميرليج»!



ليفربول (أ ف ب)



توّج المصري محمد صلاح عودته إلى المباريات مع ليفربول، بتمريرة حاسمة بعد دخوله بديلاً في الشوط الأول في الفوز على برايتون 2-0 ضمن الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وسط تصفيق ودعم الجمهور له على ملعب أنفيلد.

بعد استبعاده عن المباراة التي فاز فيها فريقه على إنتر ميلان الإيطالي 1-0 في دوري أبطال أوروبا، وقبلها إبقائه على مقاعد الاحتياط في التعادل مع ليدز يونايتد 3-3 في الدوري، جلس صلاح على مقاعد الاحتياط أمام برايتون، لكنه دخل في الشوط الأول بدلاً من جو غوميز إثر إصابته.

وشارك النجم المصري في الدقيقة 26 وسط تصفيق الجماهير وهتافات باسمه، ما يثبت مدى أهمية المهاجم الذي أصبح بتقديمه تمريرة حاسمة، ثالث أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (280)، متخطياً أسطورة تشيلسي السابق فرانك لامبارد.

ولا يتفوق على صلاح في هذه الإحصائية، سوى واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق (311) وآلان شيرار (324).

ودخل صلاح بدلاً من جوميز الذي شارك في مركز الظهير الأيمن. ويشبه دخوله بهذا الخيار التكتيكي، بادرة مصالحة من المدرب تجاه المهاجم النجم.

وهذه المباراة الأخيرة لصلاح قبل التحاقه بمنتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية في المغرب التي تختتم في 18 يناير المقبل.

وبعد تقدم ليفربول السريع بهدف المهاجم أوغو إيكيتيكي إثر تمريرة من غوميز (1)، صنع صلاح الهدف الثاني للاعب الفرنسي من ركلة ركنية (60).

تمريرة حاسمة هي الـ89 لصلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، إلى جانب 188 هدفا في 302 مباراة.

كما هو الفوز الأول لليفربول في الدوري بعد تعادلين، رافعا رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس مؤقتاً.

وفي لندن، استعاد تشلسي عافيته وفاز لأول مرة بعد أربع مباريات، على ضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين سجلهما كول بالمر (21) والفرنسي مالو غوستو (45+1).

وهذا الهدف الأول لبالمر مع تشلسي منذ 17 سبتمبر، بعد غياب لـ15 مباراة بسبب الإصابة ومشاركة في مباراتين سابقتين فقط.

ورفع تشلسي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع موقتا، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 24 نقطة.