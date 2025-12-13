عودة بالمر تمنح تشيلسي فوزاً مهماً على إيفرتون

لندن (د ب أ)



قاد كول بالمر لاعب تشيلسي العائد للمشاركة بعد غياب طويل للإصابة، فريقه للفوز 2 - صفر على ضيفه إيفرتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل بالمر الغائب منذ 5 جولات عن الفريق هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 21، من تمريرة الفرنسي مالو جوستو، الذي سجل بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول بعد عرضية البرتغالي بيدرو نيتو.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، ليعود إلى المربع الذهبي ولو بشكل مؤقت، بانتظار باقي النتائج، أما إيفرتون فلديه 24 نقطة في المركز الثامن. وضع تشيلسي حداً لسلسلة النتائج السلبية التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة، حيث خسر أوروبياً أمام أتالانتا الإيطالي 1-2 على ملعب الأخير، وتعادل مع بورنموث صفر - صفر في الدوري الإنجليزي، وقبل ذلك خسر 1- 3 أمام ليدز يونايتد، وتعادل على أرضه 1 - 1 مع أرسنال المتصدر.

وبدأ تشيلسي بشكل ضاغط حيث سيطر على مجريات اللعب بشكل كبير، وكانت هناك أفضلية كبيرة للفريق صاحب الأرض من خلال المحاولات المتكررة على المرمى لاسيما من على الأطراف.

واصطدم إيفرتون بإصابة مبكرة لأحد نجومه كيرنان ديوسبري هال ليشارك بدلاً منه الأرجنتنيني كارلوس ألكاراز في الدقيقة 16، ونجح بالمر في الدقيقة 21 في أن يستغل تمريرة مميزة من الفرنسي مالو جوستو جعلته في موقف انفراد ليسجل في شباك إيفرتون معلناً عن التقدم بهدف أول.

وأضاع أليخاندرو جارناتشو فرصة أخرى لتشيلسي في الدقيقة 23 بعد تسديدة يسارية مرت بجوار القائم، كذلك حاول البرتغالي بيدرو أن يسجل هدفا ثانيا في الدقيقة 30 من تسديدة بالقدم اليسرى تم التصدي لها.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ترجم تشيلسي أفضليته بهدف ثان عن طريق مالو جوستو بعدما تابع كرة عرضية أرضية من بيدرو نيتو.

وفي الشوط الثاني حافظ فريق المدرب إنزو ماريسكا على تقدمه في النتيجة، كما أجرى المدير الفني الإيطالي تبديلات للحفاظ على بعض العناصر الأساسية، حيث شارك أندري سانتوس في الدقيقة 58 على حساب كول بالمر، بينما لعب جيمي جيتينز بديلا لجارناتشو في الدقيقة 65.

في المقابل فشلت محاولات إيفرتون في تعويض التأخر بهدفين خاصة في ظل التنظيم الدفاعي الجيد من جانب تشيلسي. ويلعب تشيلسي يوم الثلاثاء المقبل مع كارديف سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بينما يستقبل إيفرتون نظيره أرسنال يوم السبت المقبل.