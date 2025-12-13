الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
العين والوحدة إلى نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»

العين والوحدة إلى نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»
13 ديسمبر 2025 22:27

 
معتز الشامي (أبوظبي)

تأهل العين والوحدة إلى نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم، على حساب النصر والجزيرة؛ بفضل أسبقية «الزعيم» و«العنابي» في نتيجة ذهاب نصف النهائي، بواقع ثلاثة أهداف لكل منهما.
تفوق العين في مجموع المباراتين أمام النصر 3-2، رغم أن لقاء الإياب انتهى لمصلحة «العميد» بهدفين سجلهما مينساه في الدقيقة 5، وميريز في الدقيقة 65، وسبق أن حسم «الزعيم» مباراة الذهاب بـ «ثلاثية»، ويعد التأهل إلى النهائي هو السادس للعين والوحدة في تاريخ البطولة، ليضرب الفريقان موعداً في «كلاسيكو جديد» منذ نهائي «نسخة 2024».
لم يقدم العين المستوى المنتظر في الإياب، رغم الدفع بالتشكيل الأساسي، بجانب عودة خالد عيسى إلى حراسة المرمى، بعد الشفاء من الإصابة التي تعرض لها، ووجود لابا وكاكو، بينما شارك سفيان رحيمي في الشوط الثاني.
وعلى الجانب الآخر، تأهل الوحدة إلى النهائي، رغم الخسارة من الجزيرة بهدف، في إياب «مربع الذهب»، باستاد آل نهيان، في العاصمة أبوظبي، حيث صعد «العنابي» لفوزه بـ«ثلاثية» في الذهاب.
وسجل عبدالله رمضان هدف الجزيرة من ضربة جزاء في الدقيقة 18، وجاء اللقاء متوسط المستوى، في ظل الغيابات العديدة لدى الفريقين، بسبب انضمام عدد من اللاعبين إلى المنتخب الوطني المشارك في كأس العرب المقامة حالياً بالدوحة.
 

كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
العين
الوحدة
النصر
الجزيرة
