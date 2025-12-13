مدرب ريال مدريد يتجاهل تهديدات الإقالة!



مدريد (د ب أ)



أكد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، أنه يركز بشكل كبير على تصحيح مسار الفريق بدرجة أكبر من الجدل المثار حول مستقبله.

يدخل ألونسو مواجهة ألافيس، الأحد، في الدوري الإسباني تحت ضغط شديد بعد خسارتين متتاليتين للريال على أرضه أمام سيلتا فيجو ومانشستر سيتي.

ولم يحقق ريال مدريد سوى فوزين في آخر ثماني مباريات في جميع المسابقات، وحاول ألونسو تجاهل الضجة المثارة حوله لإعادة الفريق إلى مساره الصحيح.

قال ألونسو في مؤتمر صحفي قبل المباراة «أؤكد دائماً أن أهم شيء بالنسبة لي هو الفريق والنادي، تنتظرنا مباراة مهمة وصعبة في ظل الظروف التي نمر بها، وهدفنا تحسين النتائج».

وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «بحكم خبراتي الطويلة في عالم كرة القدم، أدرك جيداً أن الإقالة في هذه المرحلة من الموسم تبدو واردة بين أندية الدوري الإسباني».

وتابع «انطباعي أن كرة القدم متطلبة دائماً، وأعلم أن وسائل الإعلام ستركز عملها على التكهنات في الفترة المقبلة بشأن إقالة المزيد من المدربين، بينما أركز على مزيد من العمل لدي، ولن أضع على نفسي أعباء إضافية».