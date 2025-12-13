الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب ريال مدريد يتجاهل تهديدات الإقالة!

مدرب ريال مدريد يتجاهل تهديدات الإقالة!
13 ديسمبر 2025 22:40

 
مدريد (د ب أ)

أخبار ذات صلة
سلتا فيجو يواصل الصحوة بإسقاط بلباو
الأحوال الجوية ترجئ مباراة فياريال ليفانتي


أكد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، أنه يركز بشكل كبير على تصحيح مسار الفريق بدرجة أكبر من الجدل المثار حول مستقبله.
يدخل ألونسو مواجهة ألافيس، الأحد، في الدوري الإسباني تحت ضغط شديد بعد خسارتين متتاليتين للريال على أرضه أمام سيلتا فيجو ومانشستر سيتي.
ولم يحقق ريال مدريد سوى فوزين في آخر ثماني مباريات في جميع المسابقات، وحاول ألونسو تجاهل الضجة المثارة حوله لإعادة الفريق إلى مساره الصحيح.
قال ألونسو في مؤتمر صحفي قبل المباراة «أؤكد دائماً أن أهم شيء بالنسبة لي هو الفريق والنادي، تنتظرنا مباراة مهمة وصعبة في ظل الظروف التي نمر بها، وهدفنا تحسين النتائج».
وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «بحكم خبراتي الطويلة في عالم كرة القدم، أدرك جيداً أن الإقالة في هذه المرحلة من الموسم تبدو واردة بين أندية الدوري الإسباني».
وتابع «انطباعي أن كرة القدم متطلبة دائماً، وأعلم أن وسائل الإعلام ستركز عملها على التكهنات في الفترة المقبلة بشأن إقالة المزيد من المدربين، بينما أركز على مزيد من العمل لدي، ولن أضع على نفسي أعباء إضافية».

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
تشابي ألونسو
آخر الأخبار
سلتا فيجو يواصل الصحوة بإسقاط بلباو
الرياضة
سلتا فيجو يواصل الصحوة بإسقاط بلباو
اليوم 22:11
اشتباكات بين جماهير جنوى والإنتر
الرياضة
اشتباكات بين جماهير جنوى والإنتر
اليوم 22:06
اتحاد الكرة يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي
الرياضة
اتحاد الكرة يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي
اليوم 22:05
«الفارس الشهم 3» تفتتح مركز الإمارات الطبي في خانيونس
علوم الدار
«الفارس الشهم 3» تفتتح مركز الإمارات الطبي في خانيونس
اليوم 22:02
عروض «الشارقة للتسوق 2025 - 2026» تواصل نجاحها بفعاليات تفاعلية
اقتصاد
عروض «الشارقة للتسوق 2025 - 2026» تواصل نجاحها بفعاليات تفاعلية
اليوم 21:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©