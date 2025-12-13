الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«زوارق الإمارات» تتقدم المنطلقين في «إكس كات»

«فيكتوري 7» يحتل المركز الأول (الاتحاد)
14 ديسمبر 2025 01:37

دبي (الاتحاد)

أحكمت «زوارق الإمارات» سيطرتها على المراكز الثلاثة الأولى، في سباقات تحديد مراكز الانطلاق «سباق كسر الكيلو»، تمهيداً لانطلاق السباق الثاني لجائزة دبي الكبرى المقرر اليوم، بعدما حسم «فيكتوري» لقب بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات» لموسم 2025 من خلال السباق الأول.
ونجح زورق «فيكتوري 7»، بطل العالم، في احتلال المركز الأول، بعدما حقق أسرع زمن لفة بلغ 27:435 دقيقة، وتبعه فريق الفجيرة بزمن 27.607 دقيقة، وفريق الشارقة بزمن 28.195 دقيقة.
ورفع الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي في «فيكتوري 7» رصيد الفريق هذا الموسم في سباق تحديد مراكز الانطلاق في هذه الفئة إلى 162 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة على فريق الشارقة «161 نقطة»، فيما حل فريق الفجيرة ثالثاً وله 156 نقطة.
وسيكون فريق فيكتوري أول المنطلقين في السباق الرئيسي اليوم على شاطئ نسناس بجميرا، ومن المقرر أن بخوض المنافسات من دون أي ضغوط، بعد حسم اللقب العالمي، إثر توسيع الفارق الإجمالي مع أقرب منافسيه في الترتيب العام «فريق بريطانيا» إلى 39 نقطة.
وشهد الموسم الحالي لبطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات» تنظيم بطولتين إضافيتين في الفجيرة والكويت، إلى جانب بطولة دبي، التي اختتمت صراعاً قوياً بين الفرق المشاركة من الإمارات، والنرويج، وبريطانيا، والسويد، والكويت، وإيطاليا.
وأشاد محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بأداء فريق فيكتوري هذا الموسم، مؤكداً نجاحه في استعادة اللقب العالمي الغائب منذ عام 2017، وحصده الفوز للمرة السابعة في تاريخه.

