الإثنين 15 ديسمبر 2025
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«النيران الصديقة» تُنقذ أرسنال من «مفاجأة الأخير» في «البريميرليج»!

«النيران الصديقة» تُنقذ أرسنال من «مفاجأة الأخير» في «البريميرليج»!
14 ديسمبر 2025 08:41

لندن (رويترز) 

أحكم أرسنال قبضته على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما استفاد من هدفين عكسيين، في فوزه 2-1 على ولفرهامبتون متذيل الترتيب.
وتقدم أرسنال في النتيجة، قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، عندما ارتدت ركلة ركنية، نفذها بوكايو ساكا من أسفل العارضة، واصطدمت بظهر سام جونستون حارس مرمى ولفرهامبتون إلى داخل الشباك.
ولم يكن أرسنال في أفضل حالاته، وظن أنه أهدر نقطتين، عندما تعادل ولفرهامبتون عن طريق تولو أروكوداري قرب نهاية الوقت الأصلي، لكن يرسون موسكيرا لاعب ولفرهامبتون سجل هدفاً برأسه عن طريق الخطأ في مرماه تحت ضغط من جابرييل جيسوس، ليهدي الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وبهذا ينتفض فريق شمال لندن سريعاً، بعد خسارته أمام أستون فيلا الأسبوع الماضي، بعد 18 مباراة لم يعرف فيها طعم الهزيمة.
ورفع أرسنال رصيده إلى 36 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام مانشستر سيتي ثاني الترتيب، و6 نقاط على أستون فيلا صاحب المركز الثالث، وكلاهما يلعب الأحد.
ولا يزال ولفرهامبتون يبحث عن انتصاره الأول في الدوري بعد 16 جولة، ليتذيل الترتيب بنقطتين، معادلاً أقل عدد نقاط يحققه فريق في تاريخ المسابقة في هذه المرحلة من الموسم، والمسجل باسم شيفيلد يونايتد في موسم 2020-2021.
وحظي ولفرهامبتون بأفضل فرصة في الشوط الأول، عندما انطلق هوانج هي تشان إلى نصف ملعب أرسنال الخالي من اللاعبين، باستثناء حارس المرمى ديفيد رايا الذي تصدى لمحاولته، بعد ذلك بدأت الفرص تتدفق لمصلحة أرسنال.
ولم يُحسن جابرييل مارتينيلي التعامل مع ضربة ركنية عميقة لعبها ديكلان رايس، إذ لعب الكرة برأسه إلى خارج المرمى، وبعد فترة وجيزة، أطلق تسديدة مباشرة مستغلاً تشتيت لاعبي ولفرهامبتون ضربة ركنية أخرى، لكن محاولته أخطأت طريقها إلى المرمى.
وكان الشوط الثاني من طرف واحد، وسدد رايس ركلة حرة أبعدها الحارس فوق العارضة، وتصدى كذلك لتسديدة أخرى من رايس أطلقها من حافة منطقة الجزاء.
وانضم بن وايت إلى قائمة المصابين في أرسنال، إذ اضطر لمغادرة الملعب بعد نصف ساعة فقط، ليلقي بظلاله على عودة قلب الدفاع وليام ساليبا. 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
ولفرهامبتون
مانشستر سيتي
أستون فيلا
