برشلونة.. «الفارق 7» بـ«ثنائية» رافينيا

مدريد (أ ف ب)



وسّع برشلونة حامل اللقب ومتصدر الترتيب الفارق بينه وبين ريال مدريد إلى سبع نقاط موقتاً، بعد فوزه على أوساسونا بثنائية مهاجمه البرازيلي رافينيا ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

من خلال فوزه الخامس توالياً في مختلف المسابقات، رفع «البلاوجرانا» رصيده إلى 43 نقطة بفارق سبع نقاط عن غريمه التقليدي ريال الذي يحل ضيفاً على ألافيس الأحد، ساعياً إلى محو خيبات تعثراته الأخيرة، وسجّل رافينيا هدفي العملاق الكاتالوني في الشوط الثاني (70 و86).

قال مدافع برشلونة جيرارد مارتن لشبكة «موفيستار»: «هذا الفوز له قيمة كبيرة، كانوا منظمين جيداً، وكان من الصعب إيجاد طريق لاختراقهم، بالصبر والاستحواذ الكبير على الكرة، نجحنا أخيراً».

وأضاف: «الحفاظ على نظافة الشباك يمنح الفريق الاستقرار، وبعدها تأتي الأهداف دائماً».

وأعاد المدرب الألماني هانزي فليك مهاجمه فيران توريس إلى التشكيلة الأساسية، بعد أسبوع على تألقه اللافت بتسجيله ثلاثية «هاتريك»، خلال الفوز الكبير على ريال بيتيس (5-3)، قبل أن يبقيه على مقاعد البدلاء أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني (2-1) في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما زجّ فليك برافينيا أساسياً بعد أن أراحه في مباراة بيتيس، ثمّ أشركه أمام فرانكفورت.

وبدأ برشلونة اللقاء بضغط واضح، فحصل على فرصة كبيرة للتقدم عبر توريس الذي سدد فوق المرمى اثر عرضية لامين يامال (14)، وحاول أوساسونا استغلال الهجمات المرتدة لكن محاولة الكرواتي أنتي بوديمير أبعدها الحارس جوان جارسيا (19)، وظنّ أصحاب الأرض انهم انتزعوا التقدم، عندما صوّب توريس كرة رأسية في الزاوية البعيدة للمرمى، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «الفار» بداعي التسلل على رافينيا خلال بناء الهجمة (25).

وهدّد برشلونة مرمى منافسه مجدداً بتسديدة اكروباتية لتوريس، لكنها مرت بجانب المرمى (44).

وكاد أوساسونا يباغت منافسه، عندما وجد فيكتور مونيوس نفسه على انفراد بالحارس جوان جارسيا، إلا أن كرته مرت بجانب المرمى (49).

وحصل «البلاوجرانا» على فرصة رائعة للتقدم، عندما مرر الفرنسي جول كونديه كرة متقنة للإنجليزي ماركوس راشفورد، لكن تسديدة الأخير من وضعية ممتازة وقف لها المدافع إينيجو أرجيبيدي في المكان المناسب لإبعاد خطورتها (51).

وتنفس برشلونة الصعداء، عندما افتتح له رافينيا التسجيل من تسديدة رائعة من مشارف منطقة الجزاء، إثر هجمة مرتدة (70).

وأضاف المهاجم البرازيلي الثاني بعد ربع ساعة عندما سدد كونديه كرة ارتدت من قدم أليخاندرو كاتينا، لتجد رافينيا متربصاً أمام المرمى فلم يتردد لإسكانها بسهولة في الشباك (86).