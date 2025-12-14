الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

صلاح يرفض عودة «الأجواء المشتعلة» مع ليفربول بـ«تعليق ساخر»!

صلاح يرفض عودة «الأجواء المشتعلة» مع ليفربول بـ«تعليق ساخر»!
14 ديسمبر 2025 09:04

ليفربول (د ب أ)

تجنب محمد صلاح نجم ليفربول إثارة الجدل مجدداً، بعد مشاركته في الفوز 2-صفر على برايتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
لم يشارك صلاح أساسياً للمباراة الخامسة توالياً، وذلك بعد استبعاده من المباراة الماضية أمام إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، رداً على تصريحاته الغاضبة ضد أرني سلوت، مدرب الفريق، وإدارة النادي.
لكن النجم المصري البالغ «33 عاماً» عاد لقائمة فريقه أمام برايتون، وشارك بعد مرور 25 دقيقة مكان زميله، جو جوميز، الذي تأثر بالإصابة.
وصنع صلاح الهدف الثاني الذي سجله المهاجم الفرنسي، هوجو إيكيتيكي، صاحب الثنائية في شباك برايتون.
وبعد المباراة انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصلاح، وهو يمر خلف زميله الهولندي، فيرجيل فان دايك، قائد الفريق، في المنطقة المخصصة لوسائل الإعلام في ملعب أنفيلد.
وسأل أحد المراسلين «مو، هل تريد الحديث مجدداً؟»، ليرد النجم المصري ضاحكاً «أتحدث مرتين على التوالي في أسبوع؟، لا».
كما نشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» مقطع فيديو له، وهو يرد تحية وهتاف وغناء جماهير ليفربول له عقب اللقاء الذي يعد له الأخير مع الفريق الإنجليزي هذا العام.
ويستعد محمد صلاح للانضمام لصفوف منتخب مصر الذي سيشارك في كأس أمم أفريقيا بالمغرب من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير. 

